https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/avtonomnuyu-kanalizatsiyu-vveli-v-ekspluatatsiyu-v-gudautskom-kovidnom-gospitale-1035987491.html

Автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале

Автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале

На покупку новой автоматизированной канализации и проведение монтажных работ выделили 2 миллиона 300 тысяч рублей из республиканского бюджета. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T14:52+0300

2021-10-20T14:52+0300

2021-10-20T15:43+0300

в абхазии

гудаута

канализация

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новую автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор Государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Подключенный к Гудаутской ЦРБ септик вышел из строя два месяца назад. Нечистоты стали выливаться на улицу и шли к главному корпусу больницы, пока сток временно не перенаправили в канализационный колодец.На закупку нового септика и монтажные работы государство выделило из республиканского бюджета 2 миллиона 300 тысяч рублей. Новое оборудование закупили на заводе производителя в Краснодаре и доставили в Абхазию.Как ранее уточнял Тванба, старый септик в Гудаутской ЦРБ был построен в 2013 году. Он также предположил, что причиной его поломки могло стать отсутствие должного и систематического обслуживания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/novuyu-avtonomnuyu-kanalizatsiyu-poluchit-kovidnyy-gospital-v-gudaute-1035838516.html

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