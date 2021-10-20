https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/avtonomnuyu-kanalizatsiyu-vveli-v-ekspluatatsiyu-v-gudautskom-kovidnom-gospitale-1035987491.html
Автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале
Автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале
На покупку новой автоматизированной канализации и проведение монтажных работ выделили 2 миллиона 300 тысяч рублей из республиканского бюджета. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T14:52+0300
2021-10-20T14:52+0300
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канализация
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новую автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор Государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Подключенный к Гудаутской ЦРБ септик вышел из строя два месяца назад. Нечистоты стали выливаться на улицу и шли к главному корпусу больницы, пока сток временно не перенаправили в канализационный колодец.На закупку нового септика и монтажные работы государство выделило из республиканского бюджета 2 миллиона 300 тысяч рублей. Новое оборудование закупили на заводе производителя в Краснодаре и доставили в Абхазию.Как ранее уточнял Тванба, старый септик в Гудаутской ЦРБ был построен в 2013 году. Он также предположил, что причиной его поломки могло стать отсутствие должного и систематического обслуживания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/novuyu-avtonomnuyu-kanalizatsiyu-poluchit-kovidnyy-gospital-v-gudaute-1035838516.html
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гудаута, канализация
Автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале
14:52 20.10.2021 (обновлено: 15:43 20.10.2021)
На покупку новой автоматизированной канализации и проведение монтажных работ выделили 2 миллиона 300 тысяч рублей из республиканского бюджета.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новую автономную канализацию ввели в эксплуатацию в Гудаутском ковидном госпитале, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор Государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.
Сначала система проработала два дня в тестовом режиме и уже несколько дней функционирует в полном режиме. Стоки попадают в септик, откуда по канализационной системе поступают в головное очистное сооружение, а затем техническая вода сливается в реку. Все канализационные системы в конечном итоге попадают в реки – так устроено.
Руслан Тванба
Гендиректор "Абхазстроя"
Подключенный к Гудаутской ЦРБ септик вышел из строя два месяца назад. Нечистоты стали выливаться на улицу и шли к главному корпусу больницы, пока сток временно не перенаправили в канализационный колодец.
На закупку нового септика и монтажные работы государство выделило из республиканского бюджета 2 миллиона 300 тысяч рублей. Новое оборудование закупили на заводе производителя в Краснодаре и доставили в Абхазию.
Как ранее уточнял Тванба, старый септик в Гудаутской ЦРБ был построен в 2013 году. Он также предположил, что причиной его поломки могло стать отсутствие должного и систематического обслуживания.