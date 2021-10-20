https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bolee-15-milliona-turistov-posetilo-abkhaziyu-v-2021-godu-1035981535.html
Более 1,5 миллиона туристов посетило Абхазию в 2021 году
Более 1,5 миллиона туристов посетило Абхазию в 2021 году
Нынешний курортный сезон оценивается экспертами как успешный, он и прогнозировался таковым. Высокий сезон позади, однако в Абхазии еще можно встретить... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T10:16+0300
2021-10-20T10:16+0300
2021-10-20T10:41+0300
в абхазии
отдых в абхазии
туристы
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Абхазию в 2021 году уже посетило более 1,5 миллиона туристов, об этом заявил министр туризма Теймураз Хишба, сообщает его пресс-служба. По словам Хишба, который находится в эти дни с визитом в Москве, туристический поток в нынешнем году существенно вырос, наблюдается интерес к отдыху в Абхазии. В рамках рабочей поездки в российскую столицу глава Минтуризма Абхазии провел ряд встреч с представителями бизнес-сообщества по привлечению инвестиций в туристическую отрасль. В ходе поездки также состоялась встреча министра туризма с президентом, основателем и основным владельцем группы компаний "PEGAS Touristik" Рамазаном Акпынар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/boy-s-tenyu-nanba-o-nalogakh-turotrasli-1035979853.html
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отдых в абхазии, туристы
Более 1,5 миллиона туристов посетило Абхазию в 2021 году
10:16 20.10.2021 (обновлено: 10:41 20.10.2021)
Нынешний курортный сезон оценивается экспертами как успешный, он и прогнозировался таковым. Высокий сезон позади, однако в Абхазии еще можно встретить туристов, в сравнении с летним периодом цены на размещение в республике снизились на 15-30%.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Абхазию в 2021 году уже посетило более 1,5 миллиона туристов, об этом заявил министр туризма Теймураз Хишба, сообщает его пресс-служба.
По словам Хишба, который находится в эти дни с визитом в Москве, туристический поток в нынешнем году существенно вырос, наблюдается интерес к отдыху в Абхазии.
В период текущего курортного сезона республику посетили более 1,5 миллиона туристов. Это, безусловно, отражается на желании инвесторов сотрудничать с туристическим бизнесом. Мы намерены работать в этом направлении.
Теймураз Хишба
Министр туризма
В рамках рабочей поездки в российскую столицу глава Минтуризма Абхазии провел ряд встреч с представителями бизнес-сообщества по привлечению инвестиций в туристическую отрасль.
В ходе поездки также состоялась встреча министра туризма с президентом, основателем и основным владельцем группы компаний "PEGAS Touristik" Рамазаном Акпынар.