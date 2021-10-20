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Бой с тенью: Нанба о налогах туротрасли
Бой с тенью: Нанба о налогах туротрасли
По итогам девяти месяцев работы Министерством по налогам и сборам собрано два миллиарда 337 миллионов рублей. План перевыполнен на 337 миллионов рублей. И тем... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T08:45+0300
2021-10-20T10:10+0300
в абхазии
налоги
туризм
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О том, какая сфера стала драйвером роста экономики Абхазии, кто уходит от налогов, как бороться с работодателями, которые указывают заниженную зарплату сотрудников, рассказал в интервью радио Sputnik министр по налогам и сборам Джансух Нанба.SputnikОсновным драйвером роста экономики Абхазии министр по налогам и сборам Джансух Нанба назвал туристическую сферу, и все остальные отрасли так или иначе соприкасаются с ней. По результатам восьми месяцев 2021 года, как отмечает чиновник, налоги, поступившие от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся размещением туристов, составили 377 миллионов рублей."Фактически за восемь месяцев уплачено 352 миллиона рублей. Это прямые налоги, которые мы получаем от налогоплательщиков, принимающих туристов. Также следует отметить экскурсионную деятельность. Она у нас, к сожалению, при больших физических показателях, я имею в виду количество экскурсантов, посетивших нашу страну, поступления составляют всего чуть более двух с половиной миллионов рублей”, – подчеркнул он.Нанба напомнил, что несколько лет назад в республике проводилась инвентаризация, которая выявила объекты, не стоявшие на учете. Ситуация была исправлена, уже в 2020 и 2021 годах по ним идет начисление и уплата налогов.Однако и сегодня в туристической сфере есть те, кто уходит от уплаты налогов. Их, по данным министра, 20 процентов от общего числа налогоплательщиков. Несмотря на то, что цифра внушительная, как заверяет Нанба, в денежном эквиваленте это незначительные суммы – около 20 миллионов рублей.Единственный эффективный выход, как считает глава ведомства – это цифровизация, которую планируют внедрять уже со следующего года. Это позволит тем, кто занимается экскурсионной деятельностью, своевременно вносить в базу данных информацию об оказанных услугах."Соответствующие инспектора будут иметь возможность в рамках этих мероприятий проверять эти данные в режиме онлайн. Это существенно повысит администрирование налогов в этой сфере. Если мы говорим об объектах размещения, недавно был принят закон о порядке расчетов с использованием контрольно-кассовой техники. Это серьезный шаг в сфере администрирования, учитывая, что основной проблемой налогового администрирования является отсутствие учета выручки. Этот инструмент позволит нам вытащить все те обороты, которые у нас сегодня не учтены. Достоверно о каких цифрах идет речь в Абхазии сегодня никто не скажет. Мы можем опираться только на мировой опыт. По нашим расчетам, это от 30 до 40 процентов от оборота, который сегодня у нас учтен", – уверен Джансух Нанба.Кроме того, в республике многие владельцы гостиниц и отелей намеренно указывают заниженную зарплату своим сотрудникам, чтобы платить меньше налогов. На эту проблему указал и президент Абхазии Аслан Бжания на одном из заседаний Кабинета министров."Некоторые отели, которые тянут по международным меркам на три-четыре звезды, показывают очень маленькую зарплату сотрудников. Для того, чтобы нам подтвердить факт занижения заработной платы сотрудникам, мы как минимум должны получить признательные показания от самих сотрудников. С нашим менталитетом не совсем удобно говорить об этом. Поэтому мы используем другие методы. Если мы определяем, что на данном крупном объекте есть определенные вопросы к уровню заработной платы, а соответственно и к налогам, которые удерживаются вместе с заработной платой, то мы применяем детальный анализ в рамках контрольных мероприятий. Настраивать против себя налогового инспектора не совсем выгодно. То есть, если нас не услышат, не услышат президента, который четко обозначил, какие у нас есть примеры на объектах, которые не претендуют на четыре или пять звезд, совсем недавно созданы и их сотрудники получают заработную плату в размере 35-40 тысяч рублей и что к этому надо стремиться, это такой серьезный посыл, за исполнением которого нужно следить. А методы мы найдем", – добавил Джансух Нанба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Plan-po-nalogovym-platezham-v-Abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-vypolnen-na-119-1033373787.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/aslan-bzhaniya-podpisal-zakon-o-primenenii-kassovoy-tekhniki-v-abkhazii-1035961380.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/risknut-i-ne-oshibitsya-kak-odin-investor-zamanil-turistov-na-vostok-1035962273.html
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налоги, туризм

Бой с тенью: Нанба о налогах туротрасли

08:45 20.10.2021 (обновлено: 10:10 20.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукТуристы на набережной города
Туристы на набережной города - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
По итогам девяти месяцев работы Министерством по налогам и сборам собрано два миллиарда 337 миллионов рублей. План перевыполнен на 337 миллионов рублей. И тем не менее в республике по-прежнему остаются объекты, которые пока еще выпадают из поля зрения налоговиков.
О том, какая сфера стала драйвером роста экономики Абхазии, кто уходит от налогов, как бороться с работодателями, которые указывают заниженную зарплату сотрудников, рассказал в интервью радио Sputnik министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Sputnik

Основным драйвером роста экономики Абхазии министр по налогам и сборам Джансух Нанба назвал туристическую сферу, и все остальные отрасли так или иначе соприкасаются с ней. По результатам восьми месяцев 2021 года, как отмечает чиновник, налоги, поступившие от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся размещением туристов, составили 377 миллионов рублей.
"Фактически за восемь месяцев уплачено 352 миллиона рублей. Это прямые налоги, которые мы получаем от налогоплательщиков, принимающих туристов. Также следует отметить экскурсионную деятельность. Она у нас, к сожалению, при больших физических показателях, я имею в виду количество экскурсантов, посетивших нашу страну, поступления составляют всего чуть более двух с половиной миллионов рублей”, – подчеркнул он.
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Нанба напомнил, что несколько лет назад в республике проводилась инвентаризация, которая выявила объекты, не стоявшие на учете. Ситуация была исправлена, уже в 2020 и 2021 годах по ним идет начисление и уплата налогов.
Однако и сегодня в туристической сфере есть те, кто уходит от уплаты налогов. Их, по данным министра, 20 процентов от общего числа налогоплательщиков. Несмотря на то, что цифра внушительная, как заверяет Нанба, в денежном эквиваленте это незначительные суммы – около 20 миллионов рублей.

Если предположим, что Министерство по налогам и сборам бросит все свои силы именно на выявление неучтенных налогоплательщиков (в туристической сфере - прим.) и оставит все остальное, то в результате у нас будет плюс 20 миллионов к общим поступлениям в общий бюджет, что несоизмеримо с теми усилиями, которые будут затрачиваться.

Джансух Нанба - Sputnik Абхазия
Джансух Нанба
Министр по налогам и сборам Абхазии
Единственный эффективный выход, как считает глава ведомства – это цифровизация, которую планируют внедрять уже со следующего года. Это позволит тем, кто занимается экскурсионной деятельностью, своевременно вносить в базу данных информацию об оказанных услугах.
"Соответствующие инспектора будут иметь возможность в рамках этих мероприятий проверять эти данные в режиме онлайн. Это существенно повысит администрирование налогов в этой сфере. Если мы говорим об объектах размещения, недавно был принят закон о порядке расчетов с использованием контрольно-кассовой техники. Это серьезный шаг в сфере администрирования, учитывая, что основной проблемой налогового администрирования является отсутствие учета выручки. Этот инструмент позволит нам вытащить все те обороты, которые у нас сегодня не учтены. Достоверно о каких цифрах идет речь в Абхазии сегодня никто не скажет. Мы можем опираться только на мировой опыт. По нашим расчетам, это от 30 до 40 процентов от оборота, который сегодня у нас учтен", – уверен Джансух Нанба.
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Кроме того, в республике многие владельцы гостиниц и отелей намеренно указывают заниженную зарплату своим сотрудникам, чтобы платить меньше налогов. На эту проблему указал и президент Абхазии Аслан Бжания на одном из заседаний Кабинета министров.
"Некоторые отели, которые тянут по международным меркам на три-четыре звезды, показывают очень маленькую зарплату сотрудников. Для того, чтобы нам подтвердить факт занижения заработной платы сотрудникам, мы как минимум должны получить признательные показания от самих сотрудников. С нашим менталитетом не совсем удобно говорить об этом. Поэтому мы используем другие методы. Если мы определяем, что на данном крупном объекте есть определенные вопросы к уровню заработной платы, а соответственно и к налогам, которые удерживаются вместе с заработной платой, то мы применяем детальный анализ в рамках контрольных мероприятий. Настраивать против себя налогового инспектора не совсем выгодно. То есть, если нас не услышат, не услышат президента, который четко обозначил, какие у нас есть примеры на объектах, которые не претендуют на четыре или пять звезд, совсем недавно созданы и их сотрудники получают заработную плату в размере 35-40 тысяч рублей и что к этому надо стремиться, это такой серьезный посыл, за исполнением которого нужно следить. А методы мы найдем", – добавил Джансух Нанба.
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