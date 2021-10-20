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Домики в "деревне": как Тамыш стал местом притяжения туристов
Домики в "деревне": как Тамыш стал местом притяжения туристов
В Очамчырском районе, в селе Тамыш, этим летом открылся первый крупный туристический объект восточной Абхазии – пансионат "Тамыш village". 20.10.2021, Sputnik Абхазия
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В июне в селе Тамыш Очамчырского района открылся первый крупный туристический объект на востоке Абхазии – коттеджный комплекс "Тамыш village", это проект российского туроператора "Библиоглобус".Почему крупный российский туроператор заинтересовался восточной Абхазией? Сколько денег было вложено в проект? Чем он выгоден для Абхазии? Смотрите в видео Sputnik.Подробнее о проекте читайте здесь:
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Домики в «деревне»: »: как в Абхазии туристов на восток заманили
Домики в «деревне»: »: как в Абхазии туристов на восток заманили
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Домики в "деревне": как Тамыш стал местом притяжения туристов

15:06 20.10.2021 (обновлено: 15:16 20.10.2021)
481
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
В Очамчырском районе, в селе Тамыш, этим летом открылся первый крупный туристический объект восточной Абхазии – пансионат "Тамыш village".
В июне в селе Тамыш Очамчырского района открылся первый крупный туристический объект на востоке Абхазии – коттеджный комплекс "Тамыш village", это проект российского туроператора "Библиоглобус".
Почему крупный российский туроператор заинтересовался восточной Абхазией? Сколько денег было вложено в проект? Чем он выгоден для Абхазии? Смотрите в видео Sputnik.
Подробнее о проекте читайте здесь:
Рискнуть и не ошибиться: как один инвестор заманил туристов на восток
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