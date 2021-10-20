https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/domiki-v-derevne-kak-tamysh-stal-mestom-prityazheniya-turistov-1035987961.html

Домики в "деревне": как Тамыш стал местом притяжения туристов

Домики в "деревне": как Тамыш стал местом притяжения туристов

В Очамчырском районе, в селе Тамыш, этим летом открылся первый крупный туристический объект восточной Абхазии – пансионат "Тамыш village". 20.10.2021, Sputnik Абхазия

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В июне в селе Тамыш Очамчырского района открылся первый крупный туристический объект на востоке Абхазии – коттеджный комплекс "Тамыш village", это проект российского туроператора "Библиоглобус".Почему крупный российский туроператор заинтересовался восточной Абхазией? Сколько денег было вложено в проект? Чем он выгоден для Абхазии? Смотрите в видео Sputnik.Подробнее о проекте читайте здесь:

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Домики в «деревне»: »: как в Абхазии туристов на восток заманили Домики в «деревне»: »: как в Абхазии туристов на восток заманили 2021-10-20T15:06+0300 true PT1M04S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, туристы, мультимедиа, видео