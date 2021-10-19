https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/risknut-i-ne-oshibitsya-kak-odin-investor-zamanil-turistov-na-vostok-1035962273.html

Рискнуть и не ошибиться: как один инвестор заманил туристов на восток

Рискнуть и не ошибиться: как один инвестор заманил туристов на восток

Курортный сезон 2021 в Абхазии подходит к концу. На улицах уже не так часто встречаются группы туристов, в море купаются только самые смелые, а туробъекты... 19.10.2021, Sputnik Абхазия

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туризм

отдых в абхазии

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Традиционно туристической частью республики считается запад. Новый Афон, Пицунда, Гагра, Цандрипш заполнены отдыхающими с середины мая. Если столица еще может конкурировать за туриста, то до востока доезжают лишь единицы.Так было до этого года. В июне в селе Тамыш Очамчырского района открылся первый крупный туристический объект на востоке Абхазии – пансионат "Тамыш village", проект российского туроператора "Библиоглобус"."Мы не из тех, кто боится"Мандариновая, Апельсиновая, Пальмовая, Эвкалиптовая – так называются улицы тамышского пансионата, площадью 12,5 гектаров.Инвестор не стал строить в Тамыше многоэтажный отель "all inclusive", чтобы не портить окружающий фон. Так на большой территории, окруженной ольхой, с собственным пляжем появились 150 зеленых бунгало.По словам директора пансионата Константина Новикова, за пять месяцев туробъект посетили более 7 000 туристов. Стопроцентная заполняемость была уже со второго дня работы. Многие туристы приезжали на отдых по два-три раза.Проект обошелся туроператору примерно в 400 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, срок его окупаемости составит более трех лет.– Константин Игоревич, а почему было принято решение инвестировать в восточную часть Абхазии? Ведь это очень рисковый ход. Считается, что туристы для отдыха выбирают преимущественно курорты на западе.– Решение было принято вместе с президентом и правительством Абхазии. Мы не из тех, кто боится. Приехали, посмотрели – прекрасная природа, берег, много неосвоенного пространства. В Абхазии инвестиционный климат не сложнее, чем в России, тем более, что правительство оказывает содействие инвесторам.Тихо и людей нетЗаполненный туристами пансионат мы не застали, но любители бархатного сезона все же были. В +22, когда местные жители уже достали из шкафов куртки, они загорают и купаются в море.У бассейна застаем компанию веселых девушек с малышом. Девушки Алена и Катя приехали в Тамыш с большой компанией друзей из Воронежа и Белгорода.В Абхазии они бывали уже много раз, а вот в Тамыш попали в первые. В этом году они уже отдыхали в Гагре вместе с детьми, а на восток приехали, чтобы расслабиться без них.– Здесь очень спокойно, тихо, нам нравится, когда людей нет. Хочется детей в школу отправить и самим, чтоб никто не мешал отдохнуть.– И чем вы занимаетесь целый день? Кругом ведь никаких развлечений, до центра далеко. Не скучно?– Нам никогда не скучно вместе, хоть на необитаемый остров закиньте. Мы отдыхаем здесь. Проснулись, спокойно поели, искупались. Мы отдыхаем от суеты, дома мы носимся как угорелые, тут отсыпаемся.Теперь девушки планируют встретить в Тамыше Новый год."Просто нужно объяснить людям, что не так страшно сюда с границы ехать, что могут прямо привезти и все. А так, расстояние жителей мегаполисов не пугает", - отметила Алена.Работа для своихПансионат платит налоги в бюджет Очамчырского района. С момента открытия было выплачено уже более семи миллионов рублей, что для по большей части дотационного бюджета очень весомая сумма. К примеру, согласно проекту бюджета на 2021 год, доходы Очамчырского района составят 115 миллионов рублей, расходы – 261 миллион рублей. Межбюджетный трансфер для района увеличен в объеме 4 миллионов рублей.Помимо прямых налоговых начислений, туробъект помогает местному населению с рабочими местами.Персонал пансионата – 195 человек, 80 процентов из которых – местные жители.Леван местный житель, он работает в пансионате охранником. Раньше мужчина работал учителем физкультуры Тамышской школы и подрабатывал физруком в Драндской школе. Его жена тоже учитель. На двоих они получали в месяц 24 тысячи.– И как с такой зарплатой вам удавалось обеспечивать семью и воспитывать двоих детей?– Честно сказать, если бы не родители, было бы очень сложно. Мы с ними живем, у нас свое хозяйство. Поэтому, когда открылся пансионат, я сразу устроился сюда. Работаю сутки через трое.Сейчас Леван зарабатывает 35 тысяч рублей. Занятие в драндской школе он бросил, но в местной работать остался, ведь он не только учитель физкультуры, но и тренер детской футбольной команды.По словам Константина Новикова, после открытия пансионата село ожило. Местные жители стали продавать вино, сыр, фрукты туристам, работать таксистами. В село даже вернулись старые жители, чтобы подзаработать."Главный вывод, который мы сделали – восточное направление имеет право на жизнь, растет, людям интересно. Им интересна местная природа, быт, гостеприимство. Думаю, они будут возвращаться", – сказал он.Пансионат не планирует закрываться на зиму, наоборот, здесь хотят построить банный комплекс, организовывать банкеты и уже ждут первых гостей к Новому году.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-abkhaziya-mozhet-ottyanut-chast-turistov-iz-sochi-1035953371.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Plan-po-nalogovym-platezham-v-Abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-vypolnen-na-119-1033373787.html

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туризм, отдых в абхазии