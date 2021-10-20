https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/genprokuratura-otvetila-na-vyskazyvaniya-ombudsmena-o-nasilii-nad-zaklyuchennymi-1035991004.html

Генпрокуратура ответила на критику омбудсмена из-за насилия над заключенными

Генпрокуратура ответила на критику омбудсмена из-за насилия над заключенными

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл 7 октября заявила, что работа омбудсмена с Генпрокуратурой не приносит желаемых результатов, обращения часто... 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T17:30+0300

2021-10-20T17:30+0300

2021-10-20T17:46+0300

в абхазии

аппарат уполномоченного по правам человека рф

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Пресс-служба Генеральной прокуратуры прокомментировала высказывания Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл на пресс-конференции 7 октября о фактах насилия над заключенными в Абхазии.В тексте отмечается, что органы прокуратуры рассмотрели все обращения Уполномоченного по правам человека, которые поступили в 2020 году, и что по каждому из них была предоставлена информация.На своей пресс-конференции на Абхазском телевидении омбудсмен, в частности, рассказала о случае с избиением задержанного, который впоследствии попал в психиатрическую больницу."У нас есть дело, по которому сотрудники милиции избили молодого парня так, что проломили ему череп, он оказался в психиатрической больнице и много лет там находится. Но ни одного человека не привлекали к ответственности", – отмечала она.Отвечая на претензии Уполномоченного по правам человека, Генеральная прокуратура заявила, что проверка, проведенная прокуратурой Галского района в 2017 году по данному факту, не нашла своего подтверждения."Телесные повреждения были получены лицом при попытке скрыться от оперативных органов с похищенным имуществом после совершенного разбойного нападения, имевшего место 7 июля 2016 года, что подтверждается установленными фактическими данными, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы. Галским районным судом, признав доказанным совершение запрещенного уголовным законом деяния, 23 марта 2018 года в отношении указанного лица применены принудительные меры медицинского характера в виде прохождения принудительного лечения в ГУ МЗ РА "Специализированная психоневрологическая больница", – говорится в сообщении.На той же пресс-конференции Асида Шакрыл рассказала о пытках, которым подвергаются задержанные лица. В пример она привела судебный процесс по убийству содержавшегося под стражей Анзора Тарба.В ответ Генпрокуратура заявила о том, что в адрес Генеральной прокуратуры заключения Уполномоченного по правам человека по уголовному делу по обвинению сотрудников МВД за применение насилия в отношении Тарба, повлекшее тяжкие последствия, либо по иным уголовным делам не поступало.В заключении Генпрокуратура отметила, что сотрудничество с Уполномоченным по правам человека – одно из приоритетных направлений ее деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Ombudsmen-rasskazala-o-probleme-nasiliya-nad-zaderzhannymi-v-Abkhazii-1033370970.html

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аппарат уполномоченного по правам человека рф, генеральная прокуратура абхазии