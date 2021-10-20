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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будут определять обширный антициклон и смена холодной воздушной массы на теплую. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T16:35+0300
2021-10-20T16:35+0300
2021-10-20T16:45+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В четверг, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября
16:35 20.10.2021 (обновлено: 16:45 20.10.2021)
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будут определять обширный антициклон и смена холодной воздушной массы на теплую.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В четверг, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.