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https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-21-oktyabrya-1035989973.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будут определять обширный антициклон и смена холодной воздушной массы на теплую. 20.10.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В четверг, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября

16:35 20.10.2021 (обновлено: 16:45 20.10.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумская набережная
Сухумская набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будут определять обширный антициклон и смена холодной воздушной массы на теплую.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В четверг, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.
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