https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-21-oktyabrya-1035989973.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 октября

Погоду Черноморского побережья Абхазии в четверг будут определять обширный антициклон и смена холодной воздушной массы на теплую. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

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2021-10-20T16:45+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В четверг, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии