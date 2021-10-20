https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/tsifrovizatsiya-i-strategiya-razvitiya-glava-minyusta-rasskazal-o-rabote-vedomstva-1035988110.html

Цифровизация и стратегия развития: глава Минюста рассказал о работе ведомства

Цифровизация и стратегия развития: глава Минюста рассказал о работе ведомства

Пресс-конференция министра юстиции Абхазии Анри Барциц состоялась на Абхазском телевидении в среду, 20 октября. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T15:55+0300

2021-10-20T15:55+0300

2021-10-20T16:25+0300

в абхазии

министерство юстиции абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/14/1035986856_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_5c233f0d7da3b409a98ec708c36ab3aa.jpg

Какие проекты реализовывает Министерство юстиции Абхазии, как обстоят дела с цифровизацией и какие планы у ведомства, читайте в материале Sputnik. Бадрак Авидзба, Sputnik"Тройственный союз"В самом начале пресс-конференции министр юстиции Анри Барциц рассказал об электронно-цифровой системе единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц."Подготовка этого процесса сопровождалась очень серьезными стратегическими измышлениями в связи с тем, что прежде чем вносить проекты электронно-цифрового характера, необходимо было понять, какой объем работы нужно проделать и определить некие итоговые цели", – отметил Барциц.В этом вопросе большую поддержку оказало Министерство по налогам и сборам республики, продолжил министр."После того как мы обратились к руководству МНС, то достигли соглашения о том, что мы будем готовить некую единую платформу для более быстрого и оперативного обмена данными. Мы пришли к тому, что нам необходимо создать тройственную систему, которая будет включать в себя три основных ведомства – Министерство юстиции, Министерство по налогам и сборам, которое автоматически видит, что тот или иной индивидуальный предприниматель или юридическое лицо зарегистрировано и ожидает постановки на налоговый учет. Промежуточно, это еще органы Госстатистики, которые должны присвоить коды классификаторов деятельности", – сказал он.В рамках единой системы, после ее полноценного внедрения, для граждан, которые открывают ИП, либо юридическое лицо, будет намного комфортнее работать в рамках единой платформы, сказал Барциц."Для нас, как органа государственной власти, удобство будет заключаться в том, что мы автоматически имеем данные, то есть мы понимаем, что то или иное лицо зарегистрировалось в Министерстве юстиции, но по каким-то причинам не встало на налоговый учет. Одна из причин, почему это происходит, – это попытка уйти от налоговых обременений в связи с тем, что то или иное лицо осуществляет свою предпринимательскую деятельность за наличный расчет", – отметил министр юстиции.Электронно-цифровую систему единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц еще предстоит доработать, а затем уже внедрить, сказал Барциц.Цифровизация ЗАГСовМинистр рассказал и о работе над единой цифровой платформой записи актов гражданского состояния и нотариальных действий."Это была наша цель, которую мы поставили перед собой год назад, создать программное обеспечение, в котором в перспективе можно будет работать. Смысл задачи заключается в том, что мы понимаем острую необходимость иметь централизованную базу данных актовых записей. Прежде чем приступить к этой работе, мы проделали иную работу, на протяжении месяца мы проводили тотальную опись объема работы", – проинформировал министр.В течение года была разработана платформа, она сейчас апробируется в тестовом режиме в трех ЗАГСах Абхазии. Программа показала себя стабильной, безопасной и надежной, в плане интерфейса она удобная, сказал Барциц."В перспективе, мы готовим нормативные документы для масштабного внедрения этой программы на территории всей Абхазии", – отметил он. На данном этапе специалисты находятся на стадии выработки стратегии о том, как реализовывать проект.Говоря о перспективах создания единого центра получения государственных услуг Анри Барциц выразил убежденность в том, что такая перспектива существует.Учет партий и стратегические разработкиГоворя о количественном составе политических партий Абхазии, министр юстиции отметил, что изначально ведомство получает пофамильный список членов партий с паспортными данными, однако при перерегистрации подается лишь количество партийцев. Эту ситуацию нужно менять, считает он.Кроме того, Барциц сообщил о том, что уже месяц как коллектив Минюста приступил к подготовке программно-целевого документа – Стратегия развития Министерства юстиции до 2024 года. По плану до конца февраля следующего года окончательный вариант стратегии будет представлен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210222/Minyust-otsifroval-dannye-po-individualnym-predprinimatelyam-i-yurlitsam-1031884780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210419/Minyusty-Abkhazii-i-Rossii-budut-ezhegodno-sostavlyat-plan-sotrudnichestva-1032252750.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/Politicheskiy-gid-osobennosti-partiynoy-sistemy-Abkhazii--1033330264.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство юстиции абхазии