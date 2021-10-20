https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/v-rossii-obyavleny-nerabochie-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya-iz-za-pandemii-1035990303.html

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии

В последние несколько дней Россия обновляет максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T17:05+0300

2021-10-20T17:05+0300

2021-10-20T17:10+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии, сообщает РИА Новости.Нерабочие дни в России продлятся с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В России несколько дней подряд обновляется максимум суточного прироста выявленных случаев ковида и антирекорд смертности. За минувшие сутки умерли 1028 человек, заразившихся стало на 34 073 больше."Особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения, ваши предложения, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно", – сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Он заявил, что регионы могут вводить нерабочие дни уже с 23 октября при сложной эпидемиологической ситуации. А при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.Президент России призвал местные власти наращивать темпы вакцинации, в том числе используя возможность введения выходных после процедуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/v-rossii-zafiksirovali-novyy-antirekord-po-zabolevshim-covid-19-za-sutki-1035954242.html

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