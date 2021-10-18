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В России зафиксировали новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки
Суточный прирост случаев COVID-19 в России обновляет максимум уже пятый день подряд. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T11:52+0300
2021-10-18T11:52+0300
2021-10-18T12:10+0300
россия
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. В России зафиксирован новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции России.За все время пандемии в России зарегистрировано 8 027 012 случаев заболевания. Темп прироста превысил 0,43%, уточняется в сообщении.Накануне было выявлено 34 303 новых случая заражения COVID-19.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке стоит на пятом месте.По данным российского Минздрава, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/porazhenie-bolee-100-protsentov-rasskaz-vyzhivshego-posle-ivl-pri-covid-19-1035950866.html
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россия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В России зафиксировали новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки
11:52 18.10.2021 (обновлено: 12:10 18.10.2021)
Суточный прирост случаев COVID-19 в России обновляет максимум уже пятый день подряд.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
В России зафиксирован новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на оперативный штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции России.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 34 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 821 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
За все время пандемии в России зарегистрировано 8 027 012 случаев заболевания. Темп прироста превысил 0,43%, уточняется в сообщении.
Накануне
было выявлено 34 303 новых случая заражения COVID-19.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке стоит на пятом месте.
По данным российского Минздрава, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.