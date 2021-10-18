https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/v-rossii-zafiksirovali-novyy-antirekord-po-zabolevshim-covid-19-za-sutki-1035954242.html

В России зафиксировали новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

Суточный прирост случаев COVID-19 в России обновляет максимум уже пятый день подряд. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T11:52+0300

2021-10-18T11:52+0300

2021-10-18T12:10+0300

россия

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035954178_0:132:3204:1934_1920x0_80_0_0_335c34bf79e610f97e71dd17391bad4d.jpg

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. В России зафиксирован новый максимум выявленных за сутки случаев COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции России.За все время пандемии в России зарегистрировано 8 027 012 случаев заболевания. Темп прироста превысил 0,43%, уточняется в сообщении.Накануне было выявлено 34 303 новых случая заражения COVID-19.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке стоит на пятом месте.По данным российского Минздрава, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/porazhenie-bolee-100-protsentov-rasskaz-vyzhivshego-posle-ivl-pri-covid-19-1035950866.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/kollektivnyy-immunitet-k-covid-19-v-rossii-dostig-45-protsentov-1035931756.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мировая пандемия коронавируса covid-19