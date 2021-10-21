https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/eks-zamgenseka-oon-prokommentiroval-slova-putina-ob-otmene-prava-veto-1036014605.html

Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето

Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето

В четверг 21 октября на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба президент России Владимир Путин затронул тему отмены права вето и как она может... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин прав, говоря о смерти ООН в случае отмены права вето, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Об этом сообщает РИА Новости."Конечно (умрет – ред.). Умрет, потому что смысл права вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо России - резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать также, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", - приводят слова Орджоникидзе РИА Новости.Пятью постоянными членами Совета безопасности ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/prezident-rossii-prizval-ne-kopirovat-vse-u-ssha-1036012020.html

россия

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россия, владимир путин