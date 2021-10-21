https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/eks-zamgenseka-oon-prokommentiroval-slova-putina-ob-otmene-prava-veto-1036014605.html
Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето
Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето
В четверг 21 октября на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба президент России Владимир Путин затронул тему отмены права вето и как она может... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T22:32+0300
2021-10-21T22:32+0300
2021-10-21T22:32+0300
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036014443_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_84ad86ead08994a9cb7c20d378216631.jpg
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин прав, говоря о смерти ООН в случае отмены права вето, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Об этом сообщает РИА Новости."Конечно (умрет – ред.). Умрет, потому что смысл права вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо России - резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать также, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", - приводят слова Орджоникидзе РИА Новости.Пятью постоянными членами Совета безопасности ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/prezident-rossii-prizval-ne-kopirovat-vse-u-ssha-1036012020.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036014443_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_87233ae88c5f49f5c3a51e4a5b31dab7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин
Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето
В четверг 21 октября на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба президент России Владимир Путин затронул тему отмены права вето и как она может повлиять на ООН.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik.
Президент России Владимир Путин прав, говоря о смерти ООН в случае отмены права вето, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Об этом сообщает РИА Новости
.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что возможны разные решения по реформе ООН, но если разрушить право вето, то организация умрет в тот же день.
"Конечно (умрет – ред.). Умрет, потому что смысл права вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо России - резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать также, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", - приводят слова Орджоникидзе РИА Новости.
Пятью постоянными членами Совета безопасности ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.