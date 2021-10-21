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Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето
Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето
В четверг 21 октября на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба президент России Владимир Путин затронул тему отмены права вето и как она может... 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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владимир путин
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин прав, говоря о смерти ООН в случае отмены права вето, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Об этом сообщает РИА Новости."Конечно (умрет – ред.). Умрет, потому что смысл права вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо России - резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать также, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", - приводят слова Орджоникидзе РИА Новости.Пятью постоянными членами Совета безопасности ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/prezident-rossii-prizval-ne-kopirovat-vse-u-ssha-1036012020.html
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россия, владимир путин

Экс-замгенсека ООН прокомментировал слова Путина об отмене права вето

22:32 21.10.2021
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Гаага
Города мира. Гаага - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В четверг 21 октября на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба президент России Владимир Путин затронул тему отмены права вето и как она может повлиять на ООН.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин прав, говоря о смерти ООН в случае отмены права вето, считает бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что возможны разные решения по реформе ООН, но если разрушить право вето, то организация умрет в тот же день.

"Конечно (умрет – ред.). Умрет, потому что смысл права вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето - ред.) на то, что неприемлемо России - резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать также, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", - приводят слова Орджоникидзе РИА Новости.
Закрытые улицы возле штаб-квартиры ООН во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
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Пятью постоянными членами Совета безопасности ООН являются Россия, США, Китай, Франция, Великобритания.
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