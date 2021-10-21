https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/glava-abkhazskoy-tserkvi-otreagiroval-na-priglashenie-v-tbilisi-1036014236.html

Глава Абхазской Православной Церкви отреагировал на приглашение в Тбилиси

Глава Абхазской Православной Церкви отреагировал на приглашение в Тбилиси

Приглашение на встречу в Тбилиси Абхазская Православная Церковь получила после обращения АПЦ к российскому и грузинскому Патриархам о неканонической... 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплиа отреагировал на приглашение обсудить в Тбилиси статус АПЦ.В интервью Абхазскому телевидению он заявил, что отказывается от приглашения в Грузию. По мнению священнослужителя, вопрос Абхазской Православной Церкви должен решаться в России.Приглашение на встречу в Тбилиси Абхазская Православная Церковь получила после обращения АПЦ к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикосу-Патриарху Грузии Илие о неканонической правомочности Грузинского Патриархата на Абхазскую Православную Церковь.Абхазская Церковь заявила о том, что не желает иметь "братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви". АПЦ надеется, что с помощью Русской Церкви, которая с XIX века возрождает православие на Кавказе, добьется канонического признания своей независимости.Абхазия – страна с древнейшей христианской историей. Абхазы исповедуют христианство с 55 года нашей эры, здесь проповедовали ученики Христа Симон Кананит и Андрей Первозванный. Абхазский епископ Стратофил участвовал в Никейском соборе 325 года. Название трех абхазских месяцев восходят к Рождеству Христову, Пасхе и Божьей матери. На территории республики множество храмов, самым древним более тысячи лет. Примечательно, что когда грузинские епископы запретили абхазским священникам проводить службы, то абхазы перестали ходить в церковь, так как там служили на непонятном им языке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/abkhazskoy-pravoslavnoy-tserkvi-postupilo-priglashenie-na-vstrechu-v-tbilisi-1035993259.html

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