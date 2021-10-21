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Из глубокой древности: вскрытие свинцового саркофага
Из глубокой древности: вскрытие свинцового саркофага
Российские и абхазские ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в ходе археологических раскопок в городище Гюэнос летом нынешнего года. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос, ученые нашли свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры."Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это было христианское время, когда в саркофаги уже ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил археолог Александр Скаков после вскрытия саркофага.Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.Подробнее об этом читайте здесь:
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фото , раскопки, мультимедиа, фото

Из глубокой древности: вскрытие свинцового саркофага

17:21 21.10.2021 (обновлено: 17:24 21.10.2021)
286
Российские и абхазские ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в ходе археологических раскопок в городище Гюэнос летом нынешнего года.
В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос, ученые нашли свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры.
"Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это было христианское время, когда в саркофаги уже ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил археолог Александр Скаков после вскрытия саркофага.
Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые обнаружили свинцовый саркофаг при раскопках городища Гюэнос нынешним летом.

Ученые обнаружили свинцовый саркофаг при раскопках городища Гюэнос нынешним летом. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые обнаружили свинцовый саркофаг при раскопках городища Гюэнос нынешним летом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Специалисты из Абхазии и России вскрыли его 21 октября.

Специалисты из Абхазии и России вскрыли его 21 октября. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Специалисты из Абхазии и России вскрыли его 21 октября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо скелета, внутри не оказалось никаких предметов.

Помимо скелета, внутри не оказалось никаких предметов. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо скелета, внутри не оказалось никаких предметов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Саркофаг относится к V-VI векам нашей эры.

Саркофаг относится к V-VI векам нашей эры. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Саркофаг относится к V-VI векам нашей эры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Предположительно, найденные кости принадлежали мужчине.

Предположительно, найденные кости принадлежали мужчине. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предположительно, найденные кости принадлежали мужчине.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако содержимое саркофага еще предстоит изучить.

Однако содержимое саркофага еще предстоит изучить. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако содержимое саркофага еще предстоит изучить.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученый рассматривает часть кости.

Ученый рассматривает часть кости. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученый рассматривает часть кости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свинцовые саркофаги находили только в нескольких странах мира.

Свинцовые саркофаги находили только в нескольких странах мира. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свинцовые саркофаги находили только в нескольких странах мира.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Найденное аккуратно складывают в специальные емкости.

Найденное аккуратно складывают в специальные емкости. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Найденное аккуратно складывают в специальные емкости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые полагают, что в саркофаге был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей.

Ученые полагают, что в саркофаге был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые полагают, что в саркофаге был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей.

Подробнее об этом читайте здесь:
Ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в городище Гюэнос
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