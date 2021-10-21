Из глубокой древности: вскрытие свинцового саркофага

В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос, ученые нашли свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры."Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это было христианское время, когда в саркофаги уже ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил археолог Александр Скаков после вскрытия саркофага.Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.Подробнее об этом читайте здесь:
Российские и абхазские ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в ходе археологических раскопок в городище Гюэнос летом нынешнего года.
В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос, ученые нашли свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры.
"Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это было христианское время, когда в саркофаги уже ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил археолог Александр Скаков после вскрытия саркофага.
Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.