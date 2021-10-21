https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/iz-glubokoy-drevnosti-vskrytie-svintsovogo-sarkofaga--1036005735.html

Из глубокой древности: вскрытие свинцового саркофага

Из глубокой древности: вскрытие свинцового саркофага

Российские и абхазские ученые вскрыли свинцовый саркофаг, найденный в ходе археологических раскопок в городище Гюэнос летом нынешнего года. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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В конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос, ученые нашли свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры."Внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это было христианское время, когда в саркофаги уже ничего не клали, если это не женщина. Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", – отметил археолог Александр Скаков после вскрытия саркофага.Ранее директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа отмечал, что в свинцовых саркофагах не хоронили обычных людей, возможно, в нем был похоронен священнослужитель высокого ранга либо кто-то из знатных людей, который мог быть правителем региона.Подробнее об этом читайте здесь:

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фото , раскопки, мультимедиа, фото