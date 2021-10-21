https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/novuyu-mutatsiyu-koronavirusa-vyyavili-v-rossii--1035996935.html

Новую мутацию коронавируса выявили в России

Новую мутацию коронавируса выявили в России

По мнению ученых, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T09:20+0300

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СУХУМ, 21 окт — Sputnik. В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова."В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница", — сказал он журналистам.Ученый уточнил, что AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразнее, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос, говорится в сообщении.Хафизов отметил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. "Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — добавил он.При этом Хафизов заверил, что применяемые в России вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2. "Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", — пояснил эпидемиолог.В сообщении также отмечается, что министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид накануне признал, что в стране распространяется новый вариант штамма "дельта". По данным британских ученых, AY.4.2 может быть на 10—15 процентов более заразным, чем исходный "дельта".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Uchenyy-shtamm-delta-mozhet-okazatsya-poslednim-variantom-novogo-koronavirusa-1033367873.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/bolibok-rasskazal-kak-izmenilas-effektivnost-vaktsin-s-prikhodom-delta-shtamma-covid-1035879900.html

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