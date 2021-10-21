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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 октября

В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния Западного отрога Сибирского антициклона с центром над Казахстаном. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В пятницу, 22 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии