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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 октября
В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния Западного отрога Сибирского антициклона с центром над Казахстаном. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В пятницу, 22 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70–90%.
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новости, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 октября

16:40 21.10.2021
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© Sputnik / Томас Тхайцук Набережная Махаджиров Абхазии
Набережная Махаджиров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния Западного отрога Сибирского антициклона с центром над Казахстаном.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В пятницу, 22 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70–90%.
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