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Путин ответил на вопрос о том, какие ценности должны объединять страны
Путин ответил на вопрос о том, какие ценности должны объединять страны
Президент России в четверг 21 октября участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Совместную работу стран необходимо строить на основе общечеловеческих ценностей, заявил президент России Владимир Путин.На сессии клуба "Валдай" он в частности ответил на вопрос о том, как разным странам объединяться на одних традиционных ценностях, если у всех разные традиции."На основе этих общих, общечеловеческих ценностей и нужно строить то, что может быть предметом нашей совместной работы", - сказал Путин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/prezident-rossii-prizval-ne-kopirovat-vse-u-ssha-1036012020.html
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россия, владимир путин

Путин ответил на вопрос о том, какие ценности должны объединять страны

20:40 21.10.2021 (обновлено: 20:41 21.10.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба Валдай - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Президент России в четверг 21 октября участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Совместную работу стран необходимо строить на основе общечеловеческих ценностей, заявил президент России Владимир Путин.
На сессии клуба "Валдай" он в частности ответил на вопрос о том, как разным странам объединяться на одних традиционных ценностях, если у всех разные традиции.
"На основе этих общих, общечеловеческих ценностей и нужно строить то, что может быть предметом нашей совместной работы", - сказал Путин.
Закрытые улицы возле штаб-квартиры ООН во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
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