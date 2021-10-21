https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-otvetil-na-vopros-o-tom-kakie-tsennosti-dolzhny-obedinit-strany--1036012459.html

Путин ответил на вопрос о том, какие ценности должны объединять страны

Путин ответил на вопрос о том, какие ценности должны объединять страны

Президент России в четверг 21 октября участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". 21.10.2021, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Совместную работу стран необходимо строить на основе общечеловеческих ценностей, заявил президент России Владимир Путин.На сессии клуба "Валдай" он в частности ответил на вопрос о том, как разным странам объединяться на одних традиционных ценностях, если у всех разные традиции."На основе этих общих, общечеловеческих ценностей и нужно строить то, что может быть предметом нашей совместной работы", - сказал Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/prezident-rossii-prizval-ne-kopirovat-vse-u-ssha-1036012020.html

россия

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россия, владимир путин