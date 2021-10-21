https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-rossiyskiy-konservatizm--eto-konservatizm-optimistov-1036011860.html
Путин: российский консерватизм — это консерватизм оптимистов
Путин: российский консерватизм — это консерватизм оптимистов
Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг 21 октября. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
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владимир путин
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Российский консерватизм - это консерватизм оптимистов, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - подчеркнул Путин.Президент России участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг 21 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-popytki-tsennostnogo-diktata-vedut-k-obratnoy-reaktsii-1036011613.html
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россия, владимир путин
Путин: российский консерватизм — это консерватизм оптимистов
Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг 21 октября.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Российский консерватизм - это консерватизм оптимистов, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - подчеркнул Путин.
Президент России участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг 21 октября.