https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-rossiyskiy-konservatizm--eto-konservatizm-optimistov-1036011860.html

Путин: российский консерватизм — это консерватизм оптимистов

Путин: российский консерватизм — это консерватизм оптимистов

Президент России Владимир Путин участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг 21 октября. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T20:13+0300

2021-10-21T20:13+0300

2021-10-21T20:13+0300

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1036011295_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87aa9121a69142e00b3b7771bdd1a6e6.jpg

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Российский консерватизм - это консерватизм оптимистов, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."У многих в памяти свежи события тридцатилетней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР. Наш консерватизм - это консерватизм оптимистов. Вот это самое главное. Мы верим, что стабильное и успешное развитие возможно", - подчеркнул Путин.Президент России участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг 21 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/putin-popytki-tsennostnogo-diktata-vedut-k-obratnoy-reaktsii-1036011613.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин