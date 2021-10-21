https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/sud-prodlil-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-obvinyaemym-v-troynom-ubiystve-1036009333.html

Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемым в тройном убийстве в Сухуме

Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемым в тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 21 октября. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T18:18+0300

2021-10-21T18:18+0300

2021-10-21T18:43+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан лабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом.Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Асмат Цвижба, Sputnik"Недосягаемый" свидетельНа прошлом заседании представитель Генпрокуратуры Даур Амичба ходатайствовал об оглашении депонированных показаний Зухраба Шенкао, который находится за пределами Абхазии. Были предприняты попытки его вызова в суд, но, как оказалось, указанный им адрес не существует.Сторона защиты выступила против оглашения показаний, адвокаты посчитали, что суд еще не исчерпал всех возможностей привода свидетеля и уточнения его местонахождения. Адвокат Марина Тания заявила, что в показаниях свидетеля существует много противоречий, которые могут быть устранены только при допросе в зале суда.Посовещавшись на месте, суд решил отказать в удовлетворении ходатайства и подвергнуть Шенкао принудительному приводу на следующее заседание.На этом заседании суд объяснил, что Шенкао не проживает по месту жительства и месту прописки. Были предприняты меры, чтобы установить его место нахождения через мать, но и она не проживала по месту жительства.В суд поступило заявление от сестры Зухраба Шенкао Жанны Шенкао, в котором говорится, что мужчина не находится в Абхазии, но желает выступить в качестве свидетеля. К заявлению был приложен видеофайл, кроме того, свидетель попросил дать показания с помощью видеосвязи, не раскрывая своего местонахождения.Генпрокуратура выступила против приобщения видеофайла. По словам Даура Амичба, чтобы установить видеоконференцию со свидетелем, который находится вне Абхазии, должна быть соблюдена процедура – свидетель должен быть доставлен в суд района, где он находится, у него берется расписка, для которой у Верховного суда должны быть межведомственные соглашения со страной пребывания свидетеля."На данном этапе не раскрыты сведения и местонахождении свидетеля Шенкао, источник происхождения видеофайла нам не известен. Поэтому мы настаиваем, что, если защита желает его здесь видеть, пусть обеспечивает его явку", - объяснил Амичба.Адвокат Автандил Чкадуа выступил за приобщение видеофайла к материалам дела и отметил, что свидетель не хочет приезжать в суд, потому что опасается за свою жизнь."Мы готовы помочь установить истину, у нас есть право и время, чтобы он был допрошен. А то, что сейчас гособвинение отказывается в его вызове, мне не понятно, с чем это связано", - сказал он.Совещаясь на месте, суд решил не приобщать видеофайл и все же озвучить депонированные свидетельские показания Шенкао.В показаниях говорится, что свидетель встретился с Мурадом Узун Якуб-оглы и поинтересовался, есть ли у него государственные номера. Получив положительный ответ, Шенкао забрал эти номера себе. Речь идет о номерах "А 122 РН", о которых уже не раз говорилось в рамках судебного расследования, но не было озвучено, какое именно отношение они имеют к делу.Спустя несколько дней гражданский муж родной сестры Шенкао Эрик Чкадуа попросил свидетеля отдать ему эти госномера на машину, и он согласился."Через некоторое время Чкадуа позвонил и стал спрашивать, откуда я эти номера взял. Я объяснил, где я их взял. Он попросил меня сказать, что я их потерял. Я потом встретился с Мурадом и сказал про это, что номера, которые он мне давал, утеряны", - говорится в показаниях.Сторона защиты была против озвучивания депонированных показаний, так как, по ее мнению, они были добыты незаконно. Ранее от этих показаний отказывался в письменной форме и сам Шенкао, который утверждал, что давал их под давлением сотрудников МВД.Свидетель напротивНа заседании была допрошена свидетельница Алиса Квициния, которая в 2019 году работала кассиром ресторана "А-бургер". Он находится напротив ресторана "Сан-Ремо", где произошло убийство Шамба, Авидзба и Акиртава.Она рассказала, что в день убийства, примерно в 14:00 услышала шум, похожий на свист. Затем из окна заведения она увидела, как подъехала машина с затемненными боковыми стеклами. Около машины свидетельница увидела мужчину в камуфлированной форме в маске и услышала звуки стрельбы. Раненных людей девушка видела лишь издалека.Какого цвета и марки была машина свидетельница точно назвать не смогла, однако в ранее данных следствию показаниях Квициния говорила, что автомобиль был марки ToyotaMark 2 белого цвета. Квициния свои показания подтвердила.Продление срока задержанияВ конце заседания Генпрокуратура озвучила ходатайство о продлении срока задержания подсудимых.По решению суда срок содержания под стражей был продлен до 21 января 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/sud-doprosil-ochevidtsev-prestupleniya-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1035834599.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210914/Avtomobilnye-voprosy-sud-doprosil-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-Sukhume-1033209486.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума