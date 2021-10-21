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https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/vaktsinu-ot-grippa-dostavyat-v-abkhaziyu-v-techenie-desyati-dney-1036001354.html
Вакцину от гриппа доставят в Абхазию в течение десяти дней
Вакцину от гриппа доставят в Абхазию в течение десяти дней
Начало вакцинации населения Абхазии запланировано на конец октября или начало ноября. 21.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-21T12:25+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Три тысячи доз вакцины от гриппа доставят из России в Абхазию в течение десяти дней, сказал в эфире радио Sputnik начальник управления обеспечения лекарственным и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба.Партия препаратов будет храниться на складе Минздрава страны, откуда по мере заявок будут распределять по районам, руководство которых заблаговременно об этом оповестят, добавил Аджба.По его словам, вакцинация детей в Сухуме пройдет в детской поликлинике, в других городах – в центральных районных больницах. Аджба также отметил, что противопоказаний при одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса нет."Этот вопрос рассмотрят специалисты, но особых противопоказаний при одновременном использовании двух вакцин у нас нет. Прежде чем начать вакцинацию, мы проведем совещание, где, во-первых, объявим о получении вакцины, а также по рекомендациям. То есть мы расскажем нашим коллегам врачам о том, можно или нельзя проходить эту процедуру тем, кто уже вакцинировался от коронавируса", – рассказал Аджба."Гриппол плюс" - это трехвалентная вакцина, которую можно использовать при вакцинации детского или взрослого населения. Препарат предназначен для борьбы с теми штаммами гриппа, которые преобладают в этом году, и соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, подчеркнул Аджба.Медик уверен, что вакцинацию от гриппа и коронавируса делать нужно, так как она защищает организм от этих заболеваний и позволяет избежать тяжелой формы. Что касается непосредственно COVID-19, Аджба считает, что остановить его распространение можно только с помощью вакцин.По предварительным данным, вакцинация населения от гриппа начнется в конце октября - начале ноября, но сроков ее завершения нет, так как это зависит от активности жителей страны, сказал Аджба и уточнил, что пик заболеваемости этим недугом выпадает на февраль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Minzdrav-Abkhazii-zakazal-vaktsinu-ot-grippa-v-Rossii--1033276034.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-ob-odnovremennoy-vaktsinatsii-ot-grippa-i-covid-19--1035839749.html
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новости, вакцинация

Вакцину от гриппа доставят в Абхазию в течение десяти дней

12:25 21.10.2021 (обновлено: 12:40 21.10.2021)
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© Sputnik / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Магда Хибелли
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Начало вакцинации населения Абхазии запланировано на конец октября или начало ноября.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Три тысячи доз вакцины от гриппа доставят из России в Абхазию в течение десяти дней, сказал в эфире радио Sputnik начальник управления обеспечения лекарственным и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба.

"Это будет "Гриппол плюс". Вакцина прибудет к нам из Москвы в течение десяти дней. Этот препарат предназначен для вакцинации детского и взрослого населения. Дети возрастом от шести месяцев", – уточнил он.

Партия препаратов будет храниться на складе Минздрава страны, откуда по мере заявок будут распределять по районам, руководство которых заблаговременно об этом оповестят, добавил Аджба.
По его словам, вакцинация детей в Сухуме пройдет в детской поликлинике, в других городах – в центральных районных больницах. Аджба также отметил, что противопоказаний при одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса нет.
"Этот вопрос рассмотрят специалисты, но особых противопоказаний при одновременном использовании двух вакцин у нас нет. Прежде чем начать вакцинацию, мы проведем совещание, где, во-первых, объявим о получении вакцины, а также по рекомендациям. То есть мы расскажем нашим коллегам врачам о том, можно или нельзя проходить эту процедуру тем, кто уже вакцинировался от коронавируса", – рассказал Аджба.
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"Гриппол плюс" - это трехвалентная вакцина, которую можно использовать при вакцинации детского или взрослого населения. Препарат предназначен для борьбы с теми штаммами гриппа, которые преобладают в этом году, и соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, подчеркнул Аджба.
Медик уверен, что вакцинацию от гриппа и коронавируса делать нужно, так как она защищает организм от этих заболеваний и позволяет избежать тяжелой формы. Что касается непосредственно COVID-19, Аджба считает, что остановить его распространение можно только с помощью вакцин.
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По предварительным данным, вакцинация населения от гриппа начнется в конце октября - начале ноября, но сроков ее завершения нет, так как это зависит от активности жителей страны, сказал Аджба и уточнил, что пик заболеваемости этим недугом выпадает на февраль.
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