https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/minzdrav-rossii-razreshil-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-i-grippa-1036028656.html
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа
Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях. 22.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении, уточнили в пресс-службе.По предварительным данным, вакцинация населения Абхазии от гриппа начнется в конце октября - начале ноября.Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в Абхазии препаратом "Спутник Лайт" с 10 августа, по последним данным привито чуть менее трех тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/vaktsinu-ot-grippa-dostavyat-v-abkhaziyu-v-techenie-desyati-dney-1036001354.html
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россия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа
20:50 22.10.2021 (обновлено: 20:54 22.10.2021)
Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik.
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа, об этом сообщают РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении.
Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении, уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, вакцинация населения Абхазии от гриппа начнется в конце октября - начале ноября.
Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в Абхазии препаратом "Спутник Лайт" с 10 августа, по последним данным привито чуть менее трех тысяч человек.