https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-23-i-24-oktyabrya-1036023408.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 октября

В выходные дни, 23 и 24 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и теплой массы воздуха с юга. 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T16:28+0300

2021-10-22T16:28+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 октября, в Абхазии ожидается Переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии