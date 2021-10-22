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https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-23-i-24-oktyabrya-1036023408.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 октября
В выходные дни, 23 и 24 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и теплой массы воздуха с юга. 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T16:28+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 октября, в Абхазии ожидается Переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 октября

16:28 22.10.2021 (обновлено: 16:29 22.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В выходные дни, 23 и 24 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и теплой массы воздуха с юга.
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 октября, в Абхазии ожидается Переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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