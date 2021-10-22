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Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
Экс-министр энергетики транспорта и связи, экс-заместитель генерального директора "Абхазских авиалиний" Виктор Хильчевский в эфире радио Sputnik поделился... 22.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-22T10:56+0300
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
такие обстоятельства
сухумский аэропорт
майнинг в абхазии
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Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
В частности, Хильчевский поделился мнением о проблемах энергетики. Он считает, что необходимо ставить приборы учета и повышать тарифы. Он положительно оценивает инициативу создания технопарка для майнинга. При соблюдении правил, считает Хильчевский, майнинг станет доходным для государства. В вопросе же строительства аэропорта, напротив, Виктор Хильчевский видит ряд проблем, в частности, только чтобы обслуживать аэропорт, нужно 300 человек. Все подробности в аудиофайле.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, такие обстоятельства, сухумский аэропорт, майнинг в абхазии, аудио

Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии

10:56 22.10.2021 (обновлено: 11:03 22.10.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
Экс-министр энергетики транспорта и связи, экс-заместитель генерального директора "Абхазских авиалиний" Виктор Хильчевский в эфире радио Sputnik поделился мнением по актуальным вопросам экономики страны.
В частности, Хильчевский поделился мнением о проблемах энергетики. Он считает, что необходимо ставить приборы учета и повышать тарифы.
Он положительно оценивает инициативу создания технопарка для майнинга. При соблюдении правил, считает Хильчевский, майнинг станет доходным для государства.
В вопросе же строительства аэропорта, напротив, Виктор Хильчевский видит ряд проблем, в частности, только чтобы обслуживать аэропорт, нужно 300 человек.
Все подробности в аудиофайле.
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