https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/takie-obstoyatelstva-khilchevskiy-ob-energokrizise-i-perspektivakh-aeroporta-v-abkhazii--1036007779.html

Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии

Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии

Экс-министр энергетики транспорта и связи, экс-заместитель генерального директора "Абхазских авиалиний" Виктор Хильчевский в эфире радио Sputnik поделился... 22.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-22T10:56+0300

2021-10-22T10:56+0300

2021-10-22T11:03+0300

радио

проблемы энергетической отрасли в абхазии

такие обстоятельства

сухумский аэропорт

майнинг в абхазии

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Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии

В частности, Хильчевский поделился мнением о проблемах энергетики. Он считает, что необходимо ставить приборы учета и повышать тарифы. Он положительно оценивает инициативу создания технопарка для майнинга. При соблюдении правил, считает Хильчевский, майнинг станет доходным для государства. В вопросе же строительства аэропорта, напротив, Виктор Хильчевский видит ряд проблем, в частности, только чтобы обслуживать аэропорт, нужно 300 человек. Все подробности в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, такие обстоятельства, сухумский аэропорт, майнинг в абхазии, аудио