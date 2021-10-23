https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/konsulskiy-otdel-posolstva-rossii-v-abkhazii-obyavil-o-nerabochikh-dnyakh-1036028830.html
Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщил о нерабочих днях
Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщил о нерабочих днях
Консульский отдел будет временно закрыт в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T08:45+0300
2021-10-23T08:45+0300
2021-10-23T09:01+0300
в абхазии
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.Отмечается, что Консульский отдел будет закрыт в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с указом Президента России от 20 октября 2021 года.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/v-rossii-obyavleny-nerabochie-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya-iz-za-pandemii-1035990303.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщил о нерабочих днях
08:45 23.10.2021 (обновлено: 09:01 23.10.2021)
Консульский отдел будет временно закрыт в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik.
Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает дипмиссия на своей странице
в Facebook.
Отмечается, что Консульский отдел будет закрыт в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с указом Президента России от 20 октября 2021 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.