https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/konsulskiy-otdel-posolstva-rossii-v-abkhazii-obyavil-o-nerabochikh-dnyakh-1036028830.html

Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщил о нерабочих днях

Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщил о нерабочих днях

Консульский отдел будет временно закрыт в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T08:45+0300

2021-10-23T08:45+0300

2021-10-23T09:01+0300

в абхазии

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/15/1032665745_0:34:2600:1497_1920x0_80_0_0_ae7b7db3688e7671600fd26449efd522.jpg

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.Отмечается, что Консульский отдел будет закрыт в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с указом Президента России от 20 октября 2021 года.Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/v-rossii-obyavleny-nerabochie-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya-iz-za-pandemii-1035990303.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19