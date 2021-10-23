https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/mchs-abkhazii-nazvalo-chislo-spasennykh-za-proshedshiy-kupalnyy-sezon-1036031376.html
МЧС Абхазии назвало число спасенных за прошедший купальный сезон
МЧС Абхазии назвало число спасенных за прошедший купальный сезон
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Около 50 человек были спасены в течение купального сезона 2021 года на водных объектах на всей территории Абхазии. Такие данные... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T11:41+0300
2021-10-23T11:41+0300
2021-10-23T11:43+0300
в абхазии
море
купание
мчс абхазии
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Около 50 человек были спасены в течение купального сезона 2021 года на водных объектах на всей территории Абхазии. Такие данные приводит Госинспекция по маломерным судам МЧС республики.Официально купальный сезон длился в Абхазии с 5 июня по 28 сентября. Как рассказывал начальник Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиза Сабуа, с начала года до конца сентября в стране произошло 17 случаев смерти на воде, шесть человек из этого числа были местные жители, 11 - туристы.Позднее, 14 октября МЧС сообщило о том, что у берегов Гагры утонули еще двое человек, ими оказались туристы.МЧС Абхазии отметило командира спасательного катера ГИМС Хаджарата Хупория за спасение людей в море в акватории Гагры этим летом и наградило его Почетной грамотой спасательного ведомства страны.
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море, купание, мчс абхазии
МЧС Абхазии назвало число спасенных за прошедший купальный сезон
11:41 23.10.2021 (обновлено: 11:43 23.10.2021) СУХУМ, 23 окт - Sputnik.
Около 50 человек были спасены в течение купального сезона 2021 года на водных объектах на всей территории Абхазии. Такие данные приводит
Госинспекция по маломерным судам МЧС республики.
Официально купальный сезон длился в Абхазии с 5 июня по 28 сентября
. Как рассказывал начальник Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиза Сабуа, с начала года до конца сентября в стране произошло 17 случаев смерти на воде, шесть человек из этого числа были местные жители, 11 - туристы.
Позднее, 14 октября МЧС сообщило о том, что у берегов Гагры утонули
еще двое человек, ими оказались туристы.
МЧС Абхазии отметило командира спасательного катера ГИМС Хаджарата Хупория за спасение людей в море в акватории Гагры этим летом и наградило его Почетной грамотой спасательного ведомства страны.