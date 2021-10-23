https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/mchs-abkhazii-nazvalo-chislo-spasennykh-za-proshedshiy-kupalnyy-sezon-1036031376.html

МЧС Абхазии назвало число спасенных за прошедший купальный сезон

МЧС Абхазии назвало число спасенных за прошедший купальный сезон

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Около 50 человек были спасены в течение купального сезона 2021 года на водных объектах на всей территории Абхазии. Такие данные... 23.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

море

купание

мчс абхазии

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Около 50 человек были спасены в течение купального сезона 2021 года на водных объектах на всей территории Абхазии. Такие данные приводит Госинспекция по маломерным судам МЧС республики.Официально купальный сезон длился в Абхазии с 5 июня по 28 сентября. Как рассказывал начальник Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиза Сабуа, с начала года до конца сентября в стране произошло 17 случаев смерти на воде, шесть человек из этого числа были местные жители, 11 - туристы.Позднее, 14 октября МЧС сообщило о том, что у берегов Гагры утонули еще двое человек, ими оказались туристы.МЧС Абхазии отметило командира спасательного катера ГИМС Хаджарата Хупория за спасение людей в море в акватории Гагры этим летом и наградило его Почетной грамотой спасательного ведомства страны.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

море, купание, мчс абхазии