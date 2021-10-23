https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/minzdrav-abkhazii-skorrektiroval-protokol-lecheniya-bolnykh-s-covid-v-reanimatsii-1036035090.html
Минздрав Абхазии скорректировал протокол лечения больных с COVID в реанимации
Минздрав Абхазии скорректировал протокол лечения больных с COVID в реанимации
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание с участием врачей и реаниматологов ковидных отделений, где был утвержден новый протокол лечения... 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T16:56+0300
2021-10-23T16:56+0300
2021-10-23T16:56+0300
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Минздрав Абхазии утвердил скорректированный протокол лечения для реанимационных больных с коронавирусом, для оказания более эффективной помощи тяжелобольным пациентам, сообщается на странице ведомства в Facebook.Отмечается, что протокол составлен на основе последних рекомендаций Минздрава России и ВОЗ.Накануне министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание с участием главврачей ковидных больниц, анестезиологов-реаниматологов, заведующих реанимацией российского военного мобильного госпиталя и специалистов Минздрава.Медики обсуждали оказание реанимационной помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, тактику ведения тяжелых пациентов.По последним данным Оперштаба, в Абхазии выявлено более 30,5 тысяч случаев коронавируса, скончались свыше 440 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/otyrba-rost-zabolevaemosti-covid-19-sredi-detey-nablyudaetsya-v-abkhazii-1036028078.html
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абхазия, коронавирус в абхазии: экономика и социальная сфера
Минздрав Абхазии скорректировал протокол лечения больных с COVID в реанимации
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание с участием врачей и реаниматологов ковидных отделений, где был утвержден новый протокол лечения "тяжелых" пациентов.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik.
Минздрав Абхазии утвердил скорректированный протокол лечения для реанимационных больных с коронавирусом, для оказания более эффективной помощи тяжелобольным пациентам, сообщается
на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что протокол составлен на основе последних рекомендаций Минздрава России и ВОЗ.
Накануне министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание с участием главврачей ковидных больниц, анестезиологов-реаниматологов, заведующих реанимацией российского военного мобильного госпиталя и специалистов Минздрава.
Медики обсуждали оказание реанимационной помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, тактику ведения тяжелых пациентов.
По последним данным Оперштаба, в Абхазии выявлено более 30,5 тысяч случаев коронавируса, скончались свыше 440 человек.