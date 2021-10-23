https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/otyrba-rost-zabolevaemosti-covid-19-sredi-detey-nablyudaetsya-v-abkhazii-1036028078.html

Отырба: рост заболеваемости COVID-19 среди детей наблюдается в Абхазии

Отырба: рост заболеваемости COVID-19 среди детей наблюдается в Абхазии

По данным к 22 октября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 30656. Зарегистрирован 441 летальный случай. Выздоровели 25907 человек. 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T09:20+0300

2021-10-23T09:20+0300

2021-10-23T09:20+0300

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ситуация с коронавирусом в абхазии

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гудаута

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Рост заболеваемости COVID-19 среди детей наблюдается в Абхазии, но лечение они, в основном, проходят амбулаторно, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ, замглавврача медучрежденя Ангелина Отырба."Есть единичные случаи, когда дети к нам поступают с пневмонией и бронхопневмонией. Сама инфекция быстрее развивается, быстрее появляются осложнения, и проявляется рентгенологическая клиника. При этом могут относительно отсутствовать клинические симптомы", - сказала Отырба и добавила, что на стационарное лечение попадали не больше двух детей за раз.Она также отметила, что в среднем в ковидном госпитале Гудауты одновременно проходят лечение от шести до восьми беременных. Тех, у кого наблюдалось прогрессирование COVID-19 в виде поражения легких и дальнейшего нарастания дыхательной недостаточности, вывозили на лечение за пределы страны.Дети, которые родились в стенах госпиталя от матерей с коронавирусом, уточнила Отырба, появлялись на свет здоровыми и все они выписаны."На данный момент у нас работает пять отделений. Три из них соматические инфекционные отделения, которые практически заполнены на все сто процентов и по мере выписки больных заполняются вновь. Также работают акушерско-гинекологическое отделение, где находятся беременные пациенты с коронавирусом и работает реанимационное отделение", - рассказала она.Отырба с сожалением обратила внимание, что в больницу каждые сутки поступает по 10-12 пациентов с COVID-19 и медучреждение заполняется. В связи с ростом заболеваемости в ЦРБ открыли еще два отделения, в которых несут службу совместные бригады, состоящие из сотрудников самой больницы и медиков со всей республики.Что касается тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, по словам Отырба, они легче переносят заболевание и лечатся амбулаторно, но те, у кого хронические недуги в тяжелой степени, например, сахарный диабет или же сосудистые заболевания, они переносят любую болезнь тяжелее, чем соматически относительно здоровые пациенты."Вакцинация все равно и предохраняет людей, и больные легче переносят болезнь. Также люди должны понимать, если человек только провакцинировался и еще нет иммунного ответа, и он заболел, то вакцина не играет никакой роли в плане защиты. Если пациент получил полный курс вакцинации – двухкомпонентного "Спутник V" или ослабленной вакцины "Спутник Лайт", то пациенты обычно переносят легче болезнь", - подчеркнула она.Тяжелее протекает заболевание среди молодого населения. Она уточнила, что от коронавирусной инфекции лечатся много пациентов от 30 лет и старше. Даже есть пациенты в возрасте 22-х лет.По словам замглавврача, госпиталь испытывает нехватку койко-мест, из-за чего некоторые пациенты, которым требуется проходить лечение в реанимации, находятся в соматических отделениях.Прогнозы на дальнейшее развитие эпидемиологической обстановки в Абхазии у Ангелины Отырба неутешительные. Она выразила опасение, что рост заболеваемости увеличится еще больше, так как население пренебрегает мерами предосторожности от вируса.В случае если это все-таки произойдет, уверена Отырба, снова встанет вопрос о нехватке медперсонала и необходимости мобилизации медицинского сообщества всей страны.В связи ростом заболеваемости в России, абхазскому государству становится все сложнее находить и приобретать такие дорогостоящие препараты, как "Актемра", "Артлегия", "Элсира". Дефицит этих медикаментов, отметила врач, уже ощущается в республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-vyrazil-obespokoennost-vozmozhnym-rostom-zabolevaemosti-covid-19-sredi-detey-1035904661.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/vaktsina-dlya-detey-mozhet-poyavitsya-v-rossii-1035925821.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/vrach-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-boimsya-i-zhdem-rosta-bolnykh-1036025498.html

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