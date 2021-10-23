https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/smi-otvetstvennaya-za-oruzhie-v-filme-bolduina-byla-novichkom-v-professii-1036033568.html

СМИ: ответственная за оружие в фильме Болдуина была новичком в профессии

СМИ: ответственная за оружие в фильме Болдуина была новичком в профессии

Трагический инцидент произошел на съемках вестерна в США, известный актер Алек Болдуин совершил смертельный выстрел в оператора. 23.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-23T14:37+0300

2021-10-23T14:37+0300

2021-10-23T14:37+0300

в мире

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/17/1036033537_0:35:3155:1810_1920x0_80_0_0_8a31576c05b20b183ed42369548804a2.jpg

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином - Ханна Рид только недавно приступила к этой работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.Всего месяц назад женщина приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке картины "Старый путь" с Николасом Кейджем.Отец девушки Телл Рид широко известен в Голливуде в качестве оружейника на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма "Ржавчина", когда Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, выданного ему в качестве реквизита. В оружии вместо холостых оказались боевые патроны. Ранения получил еще один участник съемочной группы. Обвинений против актера пока не выдвинули. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма. Родители погибшей Хатчинс требуют разбирательств случившегося, и если это произошло по чьей-то ошибке - наказания для виновных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/amerikanskiy-akter-alek-bolduin-zastrelil-operatora-vo-vremya-semok-filma-1036015769.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, кино