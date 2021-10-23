https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/smi-otvetstvennaya-za-oruzhie-v-filme-bolduina-byla-novichkom-v-professii-1036033568.html
СМИ: ответственная за оружие в фильме Болдуина была новичком в профессии
СМИ: ответственная за оружие в фильме Болдуина была новичком в профессии
Трагический инцидент произошел на съемках вестерна в США, известный актер Алек Болдуин совершил смертельный выстрел в оператора. 23.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-23T14:37+0300
2021-10-23T14:37+0300
2021-10-23T14:37+0300
в мире
кино
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином - Ханна Рид только недавно приступила к этой работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.Всего месяц назад женщина приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке картины "Старый путь" с Николасом Кейджем.Отец девушки Телл Рид широко известен в Голливуде в качестве оружейника на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма "Ржавчина", когда Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, выданного ему в качестве реквизита. В оружии вместо холостых оказались боевые патроны. Ранения получил еще один участник съемочной группы. Обвинений против актера пока не выдвинули. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма. Родители погибшей Хатчинс требуют разбирательств случившегося, и если это произошло по чьей-то ошибке - наказания для виновных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/amerikanskiy-akter-alek-bolduin-zastrelil-operatora-vo-vremya-semok-filma-1036015769.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, кино
СМИ: ответственная за оружие в фильме Болдуина была новичком в профессии
Трагический инцидент произошел на съемках вестерна в США, известный актер Алек Болдуин совершил смертельный выстрел в оператора.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik.
Ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна с Алеком Болдуином - Ханна Рид только недавно приступила к этой работе. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на TMZ.
Всего месяц назад женщина приняла участие в одном из подкастов, где рассказала о своем первом опыте на съемочной площадке картины "Старый путь" с Николасом Кейджем.
Отец девушки Телл Рид широко известен в Голливуде в качестве оружейника на съемках фильмов "Джанго освобожденный" и "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.
Оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма "Ржавчина", когда Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, выданного ему в качестве реквизита. В оружии вместо холостых оказались боевые патроны.
Ранения получил еще один участник съемочной группы. Обвинений против актера пока не выдвинули. Власти выдали ордер на обыск собственности, на территории которой проходили съемки фильма. Родители погибшей Хатчинс требуют разбирательств случившегося, и если это произошло по чьей-то ошибке - наказания для виновных.