Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/pogoda-v-abkhazii-na-ponedelnik-25-oktyabrya-1036023539.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
В понедельник, 25 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и смены теплой массы воздуха на холодную. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T16:50+0300
2021-10-24T16:53+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033353960_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1060b1b56fe5c86bffbf54f7c2cacf09.jpg
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В понедельник 25 октября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 6°С до +11°С, днем от +11°С +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033353960_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d0bddc9cb1ddc6a6894b3db4b967c569.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, новости

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября

16:50 24.10.2021 (обновлено: 16:53 24.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРадуга
Радуга - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В понедельник, 25 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и смены теплой массы воздуха на холодную.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В понедельник 25 октября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 6°С до +11°С, днем от +11°С +16°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:50Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
16:20Китай отомстил Западу за свою принцессу
15:38Драпкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
14:30РУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
13:35Пахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют
12:48Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Дранде
12:41Редкие кадры: как хоронили вождя амазонских индейцев
11:42Тютчев. Любовь и хаос
11:17Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
11:07Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США
11:01Дополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи
10:33Прокуратура возбудила дело по факту убийства Астамура Ардзинба
09:20Тетрадка под прилавком: всегда ли долг платежом красен
ВчераКоронавирус диагностирован у 66 человек в Абхазии, один пациент скончался
ВчераАбхазские ученые возложили цветы на месте сожженного в войну института
ВчераТактические учения десантников России и Египта
ВчераТакие обстоятельства: Ачба о реализации программы господдержки сельхозпроектов
ВчераПробить Пеле: как футболист из Гагры сдерживал атаку легендарного бразильца
Вчера"Газпром": Молдавия задолжала России 709 миллионов долларов за газ
ВчераНа трассе, где случилось ДТП с Собчак, сохранится двустороннее движение