https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/pogoda-v-abkhazii-na-ponedelnik-25-oktyabrya-1036023539.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября

В понедельник, 25 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и смены теплой массы воздуха на холодную. 24.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-24T16:50+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В понедельник 25 октября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 6°С до +11°С, днем от +11°С +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости