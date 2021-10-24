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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
В понедельник, 25 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и смены теплой массы воздуха на холодную. 24.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-24T16:50+0300
2021-10-24T16:50+0300
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В понедельник 25 октября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 6°С до +11°С, днем от +11°С +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
16:50 24.10.2021 (обновлено: 16:53 24.10.2021)
В понедельник, 25 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и смены теплой массы воздуха на холодную.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В понедельник 25 октября в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой, местами град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 6°С до +11°С, днем от +11°С +16°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.