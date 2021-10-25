https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-vo-vtornik-26-oktyabrya-1036057242.html
Часть Абхазии останется без света во вторник 26 октября
Часть Абхазии останется без света во вторник 26 октября
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы на подстанциях республики. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T16:07+0300
2021-10-25T16:07+0300
2021-10-25T16:12+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электроэнергии во вторник, 26 октября, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что с 10:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Агудзера", "Синоп", "Баслат", "Цабал" и "ИЭПиТ".С 10:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Дранда".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-proinspektiroval-obekty-energetiki-remontiruemye-po-investprogramme-1035982521.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Абхазии останется без света во вторник 26 октября
16:07 25.10.2021 (обновлено: 16:12 25.10.2021)
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы на подстанциях республики.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электроэнергии во вторник, 26 октября, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что с 10:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Агудзера", "Синоп", "Баслат", "Цабал" и "ИЭПиТ".
С 10:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Дранда".