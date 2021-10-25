https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-vo-vtornik-26-oktyabrya-1036057242.html

Часть Абхазии останется без света во вторник 26 октября

Часть Абхазии останется без света во вторник 26 октября

Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы на подстанциях республики. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T16:07+0300

2021-10-25T16:07+0300

2021-10-25T16:12+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электроэнергии во вторник, 26 октября, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Отмечается, что с 10:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Агудзера", "Синоп", "Баслат", "Цабал" и "ИЭПиТ".С 10:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Дранда".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/bzhaniya-proinspektiroval-obekty-energetiki-remontiruemye-po-investprogramme-1035982521.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии