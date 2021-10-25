Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/derzhateli-kart-rossiyskikh-bankov-smogut-delat-perevody-na-karty-apra-world--1036059564.html
Держатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"
Держатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"
Новая услуга позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА". 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T17:40+0300
2021-10-25T17:57+0300
в абхазии
экономика
банковские карты
национальный банк абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/04/1030678783_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e33c13cf7c35ada20299b3916ebbb042.jpg
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провели тестирование сервиса по переводу с карт "Мир" на карты АПРА "World". Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.В настоящее время завершается процесс внедрения сервиса и проводится работа по расширению перечня российских банков, оказывающих услугу перевода.Ранее Банк Абхазии сообщал, что объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составил 18,9 миллиарда рублей.В 2021 году держатели карт АПРА "World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии: 51 миллион рублей против 29 миллионов за аналогичный период 2020 года.Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/obem-operatsiy-v-sisteme-apra-dostig-pochti-19-milliardov-rubley-1036010810.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210720/Banki-nachali-podklyuchat-karty-Mir-k-Apple-Pay-1032876455.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/04/1030678783_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_0a114021b6d3546b953ae5f722c0d603.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, банковские карты, национальный банк абхазии

Держатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"

17:40 25.10.2021 (обновлено: 17:57 25.10.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Новая услуга позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА".
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провели тестирование сервиса по переводу с карт "Мир" на карты АПРА "World". Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.
Банковские карты Апра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
В Абхазии
Объем операций в системе "АПРА" достиг почти 19 миллиардов рублей
21 октября, 19:30
В настоящее время завершается процесс внедрения сервиса и проводится работа по расширению перечня российских банков, оказывающих услугу перевода.
Ранее Банк Абхазии сообщал, что объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составил 18,9 миллиарда рублей.
Первые карты национальной платежной системы Мир - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2021
Банки начали подключать карты "Мир" к Apple Pay
20 июля, 19:53
В 2021 году держатели карт АПРА "World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии: 51 миллион рублей против 29 миллионов за аналогичный период 2020 года.
Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:20Молдавия придумала, как не платить России за газ
18:50Стоимость дизельного топлива на бирже в России обновляет максимумы пятый день подряд
18:20Минтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых на Кубани в нерабочие дни нет
17:40Держатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"
16:30Ученые показали первый снимок дельта-штамма коронавируса
16:07Часть Абхазии останется без света во вторник 26 октября
15:45Первый абхазский этнограф: жизнь и вклад в науку Соломона Званба
15:15Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 октября
14:15Рождаемость в Абхазии снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
13:45Осенние каникулы в школах Абхазии продлятся одну неделю
13:00Часть жилого дома сгорела в селе Джгерда
12:20Граждане России могут вакцинироваться от COVID-19 в Абхазии
11:50Американский генерал объяснил, зачем США нужно Черное море
11:21Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
10:50Более 300 пациентов выписано из госпиталя Минобороны России в Сухуме
10:18Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
09:45Цена на основной российский товар резко изменится
09:15Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19
08:45Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве
ВчераАслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию