https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/derzhateli-kart-rossiyskikh-bankov-smogut-delat-perevody-na-karty-apra-world--1036059564.html

Держатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"

Держатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"

Новая услуга позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА". 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T17:40+0300

2021-10-25T17:40+0300

2021-10-25T17:57+0300

в абхазии

экономика

банковские карты

национальный банк абхазии

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провели тестирование сервиса по переводу с карт "Мир" на карты АПРА "World". Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.В настоящее время завершается процесс внедрения сервиса и проводится работа по расширению перечня российских банков, оказывающих услугу перевода.Ранее Банк Абхазии сообщал, что объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составил 18,9 миллиарда рублей.В 2021 году держатели карт АПРА "World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии: 51 миллион рублей против 29 миллионов за аналогичный период 2020 года.Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/obem-operatsiy-v-sisteme-apra-dostig-pochti-19-milliardov-rubley-1036010810.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210720/Banki-nachali-podklyuchat-karty-Mir-k-Apple-Pay-1032876455.html

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экономика, банковские карты, национальный банк абхазии