Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/glava-voz-otsenil-shansy-pobedit-covid-19-1036049647.html
Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19
Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19
С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса стали свыше 4,9 миллиона человек. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T09:15+0300
2021-10-25T09:15+0300
в мире
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0c/1031449450_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7880033f41788d9a193a9f772c6b7b6d.jpg
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что у человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса.По мнению Гебрейесуса, человечество обладает всеми средствами для победы над COVID-19, но мир еще не использовал все инструменты в полной мере.Он напомнил, что главная цель ВОЗ в этой борьбе — иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года.Глава организации призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.Гебрейесус заявил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/sputnik-v-razreshen-dlya-vaktsinatsii-kormyaschikh-mam-1036044361.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/0c/1031449450_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_ee49de9d6e746ef8c27a35d3bafb80b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19

09:15 25.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Перейти в фотобанк
С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса стали свыше 4,9 миллиона человек.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что у человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса.
"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках", — цитирует AFP главу ВОЗ.
По мнению Гебрейесуса, человечество обладает всеми средствами для победы над COVID-19, но мир еще не использовал все инструменты в полной мере.
Вакцинация от Covid-19 в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2021
"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
Вчера, 17:35
Он напомнил, что главная цель ВОЗ в этой борьбе — иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года.
Глава организации призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Голосов
23 октября, 10:22
Гебрейесус заявил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:15Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19
08:45Абхазские спортсмены заняли призовые места на турнире по каратэномичи в Москве
ВчераАслан Бжания заявил о намерении увеличить турпоток в Абхазию
ВчераЧасть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
ВчераSputnik недели: президентская ревизия, протест ветеранов и итоги турсезона
ВчераЦРУ предупредило о мировой климатической войне к 2040 году
ВчераКоманда из Грозного победила в турнире инвалидов-ампутантов по мини-футболу
Вчера"Спутник V" разрешен для вакцинации кормящих мам
ВчераОдиннадцать работ Пикассо продали в Лас-Вегасе за 109 миллионов долларов
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 октября
ВчераКитай отомстил Западу за свою принцессу
ВчераДрапкина о последствиях и побочных эффектах коронавируса: поражает все
ВчераРУСДРАМ стал лауреатом фестиваля "Соотечественники" в Саранске
ВчераПахучий перевал: как в Сухуме люди с мусором соседствуют
ВчераМужчина погиб в результате пожара в частном доме в Дранде
ВчераРедкие кадры: как хоронили вождя амазонских индейцев
ВчераТютчев. Любовь и хаос
ВчераЭксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить наличие COVID-19 в организме
ВчераРейтинг Байдена упал сильнее, чем у 10 предыдущих лидеров США
ВчераДополнительное время: Федоренко о серебре ФК АГУ в чемпионате Сочи