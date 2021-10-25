https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/glava-voz-otsenil-shansy-pobedit-covid-19-1036049647.html

Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19

Глава ВОЗ оценил шансы победить COVID-19

С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 242 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса стали свыше 4,9 миллиона человек. 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T09:15+0300

2021-10-25T09:15+0300

2021-10-25T09:15+0300

в мире

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что у человечества есть все шансы победить пандемию коронавируса.По мнению Гебрейесуса, человечество обладает всеми средствами для победы над COVID-19, но мир еще не использовал все инструменты в полной мере.Он напомнил, что главная цель ВОЗ в этой борьбе — иммунизировать минимум 40 процентов населения каждой страны к концу этого года.Глава организации призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.Гебрейесус заявил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/sputnik-v-razreshen-dlya-vaktsinatsii-kormyaschikh-mam-1036044361.html

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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19