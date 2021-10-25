https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/grazhdane-rossii-mogut-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-v-abkhazii-1036053077.html

Граждане России могут вакцинироваться от COVID-19 в Абхазии

Граждане России могут вакцинироваться от COVID-19 в Абхазии

В Абхазии продолжается процесс вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник Лайт". 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T12:20+0300

2021-10-25T12:20+0300

2021-10-25T12:20+0300

в абхазии

вакцинация

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Сделать прививку от коронавируса в Абхазии могут граждане любого государства, пребывающие в республике длительное время, в том числе россияне, вне зависимости от наличия абхазского гражданства, рассказала Sputnik начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба.По ее словам, чтобы сделать вакцину, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт, и обратиться в медучреждение по месту жительства в Абхазии. В Сухуме сделать вакцину можно в городской и в Синопской поликлинике, в районах для этого обустроены кабинеты в районных больницах. Процедура вакцинации бесплатна для всех граждан, в том числе иностранных. Сертификат можно получить сразу после того, как сделана прививка в месте вакцинации.Кроме того, граждане Абхазии при наличии внутреннего паспорта или российского загранпаспорта, выданного в Абхазии, и сертификата о вакцинации могут получить в республиканской СЭС QR-код, который будет возможно применять в России, рассказала Делба. По ее словам, практики выдачи иностранным гражданам QR-кодов, действительных на территории России, у абхазской СЭС не было. По данным на 10 октября, прививку от коронавируса "Спутник Лайт" сделали 2998 человек. Партия из пяти тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" была доставлена в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.Ранее вакцинацию от коронавируса в Абхазии провели препаратом "Спутник V", 6500 доз которого республика получила в конце апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/minzdrav-rossii-razreshil-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-i-grippa-1036028656.html

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2021

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вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии