https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/osennie-kanikuly-v-shkolakh-abkhazii-prodlyatsya-odnu-nedelyu-1036054911.html

Осенние каникулы в школах Абхазии продлятся одну неделю

Осенние каникулы в школах Абхазии продлятся одну неделю

На заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что школьные... 25.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-25T13:45+0300

2021-10-25T13:45+0300

2021-10-25T13:55+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

школы

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Школы Абхазии отпустили на одну неделю, осенние каникулы в Минпросе не стали продлевать. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия."С сегодняшнего дня школьники отпущены на одну неделю. Это, безусловно, поможет в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Школы также нужно подготовить после двух месяцев учебы, необходимо провести дезинфекцию. Кроме того, сами учителя и ученики немного отдохнут, и это тоже имеет свои положительные стороны", – отметил Кутелия.Ранее на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что школьные каникулы в конце октября могут продлить на одну неделю. Но, по словам, Кутелия, на данный момент такой необходимости нет.Всего в Абхазии более четырех тысяч учителей, около 100 из них, по данным Минпроса, болеют коронавирусом. А из 30 тысяч учеников COVID-19 выявлен у 147.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/osennie-kanikuly-v-shkolakh-abkhazii-mogut-prodlit-na-nedelyu-1035904045.html

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школы