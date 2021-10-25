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Осенние каникулы в школах Абхазии продлятся одну неделю
Осенние каникулы в школах Абхазии продлятся одну неделю
На заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что школьные... 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T13:45+0300
2021-10-25T13:55+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
школы
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Школы Абхазии отпустили на одну неделю, осенние каникулы в Минпросе не стали продлевать. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия."С сегодняшнего дня школьники отпущены на одну неделю. Это, безусловно, поможет в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Школы также нужно подготовить после двух месяцев учебы, необходимо провести дезинфекцию. Кроме того, сами учителя и ученики немного отдохнут, и это тоже имеет свои положительные стороны", – отметил Кутелия.Ранее на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что школьные каникулы в конце октября могут продлить на одну неделю. Но, по словам, Кутелия, на данный момент такой необходимости нет.Всего в Абхазии более четырех тысяч учителей, около 100 из них, по данным Минпроса, болеют коронавирусом. А из 30 тысяч учеников COVID-19 выявлен у 147.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/osennie-kanikuly-v-shkolakh-abkhazii-mogut-prodlit-na-nedelyu-1035904045.html
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школы

Осенние каникулы в школах Абхазии продлятся одну неделю

13:45 25.10.2021 (обновлено: 13:55 25.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукПервое сентября в Абхазии
Первое сентября в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
На заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что школьные каникулы в конце октября могут продлить на одну неделю.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Школы Абхазии отпустили на одну неделю, осенние каникулы в Минпросе не стали продлевать. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия.
"С сегодняшнего дня школьники отпущены на одну неделю. Это, безусловно, поможет в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Школы также нужно подготовить после двух месяцев учебы, необходимо провести дезинфекцию. Кроме того, сами учителя и ученики немного отдохнут, и это тоже имеет свои положительные стороны", – отметил Кутелия.
Заседание Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
В Абхазии
Осенние каникулы в школах Абхазии могут продлить на неделю
15 октября, 11:22
Ранее на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что школьные каникулы в конце октября могут продлить на одну неделю. Но, по словам, Кутелия, на данный момент такой необходимости нет.

Детей отпустили на одну неделю. Министерство просвещения и языковой политики держит руку на пульсе, каждую пятницу получает информацию по эпидобстановке в школах, более того, специалисты ведомства во всех районах страны проверяют, как выполняются санитарные нормы, в чем нуждаются школы. Если чего-то не хватает, то мы в меру своих возможностей стараемся помогать им.

Аслан Кутелия
начальник отдела по связям с общественностью
Всего в Абхазии более четырех тысяч учителей, около 100 из них, по данным Минпроса, болеют коронавирусом. А из 30 тысяч учеников COVID-19 выявлен у 147.
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