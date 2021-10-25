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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-26-oktyabrya-1036056372.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 октября
Во вторник, 26 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Во вторник 26 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +11°С +16°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 октября

15:15 25.10.2021 (обновлено: 15:28 25.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРыбаки на фоне заката
Рыбаки на фоне заката - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Во вторник, 26 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Во вторник 26 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +11°С +16°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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