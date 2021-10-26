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Бжания обсудил с Козаком социально-экономическое развитие Абхазии
Бжания обсудил с Козаком социально-экономическое развитие Абхазии
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник 25 октября. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, вопросы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.Ранее пресс-служба Бжания сообщала, что он проведет ряд встреч в Администрации президента и в правительстве Российской Федерации.Предыдущий официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников, с которыми обсудил широкий круг вопросов социально-экономического развития Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/aslan-bzhaniya-poobeschal-vzyat-investproekty-pod-lichnyy-kontrol-1035995395.html
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дмитрий козак, москва, аслан бжания

Бжания обсудил с Козаком социально-экономическое развитие Абхазии

20:00 26.10.2021 (обновлено: 20:01 26.10.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву в понедельник 25 октября.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, вопросы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.
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Ранее пресс-служба Бжания сообщала, что он проведет ряд встреч в Администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Предыдущий официальный визит Бжания в Москву длился с 8 по 16 октября, за это время глава государства встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников, с которыми обсудил широкий круг вопросов социально-экономического развития Абхазии.
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