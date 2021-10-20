https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/aslan-bzhaniya-poobeschal-vzyat-investproekty-pod-lichnyy-kontrol-1035995395.html

Аслан Бжания пообещал взять инвестпроекты под личный контроль

Аслан Бжания пообещал взять инвестпроекты под личный контроль

Совместная инспекционная поездка президента Абхазии Аслана Бжания и министра экономики Кристины Озган по объектам инвестпрограммы в Гудаутском и Гагрском... 20.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-20T20:45+0300

2021-10-20T20:45+0300

2021-10-20T20:45+0300

в абхазии

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Вопрос реализации Инвестиционной программы я беру на личный контроль, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, подводя итоги инспекционной поездки 20 октября. В рамках поездки президент Аслан Бжания и министр экономики Кристина Озган побывали на подстанциях "Бзып-220" и "Гячрыпш", осмотрели высоковольтную линию "Псоу", посетили парк принца Ольденбургского, а также узнали о ходе ремонта водопроводов и канализационных сооружений в Гагре и Гудауте.Кроме того, глава государства посетил устье пограничной реки Псоу. Бжания отметил, что по тому, как река впадает в море будут определяться границы экономического шельфа Абхазии.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии