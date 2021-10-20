https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/aslan-bzhaniya-poobeschal-vzyat-investproekty-pod-lichnyy-kontrol-1035995395.html
Аслан Бжания пообещал взять инвестпроекты под личный контроль
Аслан Бжания пообещал взять инвестпроекты под личный контроль
Совместная инспекционная поездка президента Абхазии Аслана Бжания и министра экономики Кристины Озган по объектам инвестпрограммы в Гудаутском и Гагрском... 20.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-20T20:45+0300
2021-10-20T20:45+0300
2021-10-20T20:45+0300
в абхазии
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Вопрос реализации Инвестиционной программы я беру на личный контроль, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, подводя итоги инспекционной поездки 20 октября. В рамках поездки президент Аслан Бжания и министр экономики Кристина Озган побывали на подстанциях "Бзып-220" и "Гячрыпш", осмотрели высоковольтную линию "Псоу", посетили парк принца Ольденбургского, а также узнали о ходе ремонта водопроводов и канализационных сооружений в Гагре и Гудауте.Кроме того, глава государства посетил устье пограничной реки Псоу. Бжания отметил, что по тому, как река впадает в море будут определяться границы экономического шельфа Абхазии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Аслан Бжания пообещал взять инвестпроекты под личный контроль
Совместная инспекционная поездка президента Абхазии Аслана Бжания и министра экономики Кристины Озган по объектам инвестпрограммы в Гудаутском и Гагрском районах состоялась 20 октября.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Вопрос реализации Инвестиционной программы я беру на личный контроль, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, подводя итоги инспекционной поездки 20 октября.
Мне нужно было увидеть самому, как реализовываются проекты Инвестпрограммы в Гагрском и Гудаутском районах, чтобы иметь суждение. В пятницу у нас пройдет совещание, и я скажу, как я все оценил. Мы просим Россию увеличить объемы финансирования, для этого необходимо научиться в сжатые сроки качественно реализовывать те проекты, которые мы имеем.
Аслан Бжания
Президент Абхазии
В рамках поездки президент Аслан Бжания и министр экономики Кристина Озган побывали на подстанциях "Бзып-220
" и "Гячрыпш
", осмотрели высоковольтную линию "Псоу", посетили парк принца Ольденбургского
, а также узнали о ходе ремонта водопроводов и канализационных сооружений в Гагре
и Гудауте.
Кроме того, глава государства посетил устье пограничной реки Псоу. Бжания отметил, что по тому, как река впадает в море будут определяться границы экономического шельфа Абхазии.