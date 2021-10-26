https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/glava-mid-obsudil-realizatsiyu-programmy-eu4dialogue-v-abkhazii-s-predstavitelem-es-1036069269.html

Глава МИД обсудил реализацию программы "EU4Dialogue" в Абхазии с представителем ЕС

Глава МИД обсудил реализацию программы "EU4Dialogue" в Абхазии с представителем ЕС

Встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове и спецпредставителя ЕС Готфрид Ханне состоялась в Сухуме во вторник 26 октября. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T15:15+0300

2021-10-26T15:15+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Специальный представитель ЕС Готфрид Ханне представил главе МИД Абхазии региональную программу "EU4Dialogue", а также партнеров - исполнителей ЕС. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики. Отмечается, что основная цель программы "EU4Dialogue", состоящей из трех компонентов, – включение Абхазии в международные образовательные и культурные проекты.Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поблагодарил Ханне за озвученные предложения. Он подчеркнул необходимость детального обсуждения всех аспектов, способствующих реализации данного проекта на территории республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/v-mid-abkhazii-rasskazali-ob-itogakh-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1035881604.html

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