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Глава МИД обсудил реализацию программы "EU4Dialogue" в Абхазии с представителем ЕС
Глава МИД обсудил реализацию программы "EU4Dialogue" в Абхазии с представителем ЕС
Встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове и спецпредставителя ЕС Готфрид Ханне состоялась в Сухуме во вторник 26 октября. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T15:15+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Специальный представитель ЕС Готфрид Ханне представил главе МИД Абхазии региональную программу "EU4Dialogue", а также партнеров - исполнителей ЕС. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики. Отмечается, что основная цель программы "EU4Dialogue", состоящей из трех компонентов, – включение Абхазии в международные образовательные и культурные проекты.Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поблагодарил Ханне за озвученные предложения. Он подчеркнул необходимость детального обсуждения всех аспектов, способствующих реализации данного проекта на территории республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/v-mid-abkhazii-rasskazali-ob-itogakh-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1035881604.html
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Глава МИД обсудил реализацию программы "EU4Dialogue" в Абхазии с представителем ЕС
15:15 26.10.2021 (обновлено: 15:27 26.10.2021)
Встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове и спецпредставителя ЕС Готфрид Ханне состоялась в Сухуме во вторник 26 октября.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik.
Специальный представитель ЕС Готфрид Ханне представил главе МИД Абхазии региональную программу "EU4Dialogue", а также партнеров - исполнителей ЕС. Об этом сообщается на сайте
внешнеполитического ведомства республики.
Отмечается, что основная цель программы "EU4Dialogue", состоящей из трех компонентов, – включение Абхазии в международные образовательные и культурные проекты.
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поблагодарил Ханне за озвученные предложения. Он подчеркнул необходимость детального обсуждения всех аспектов, способствующих реализации данного проекта на территории республики.