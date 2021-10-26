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Мурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
Мурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в этой категории "кратно выросла" по сравнению с прошлым годом. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T17:25+0300
2021-10-26T17:25+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Коронавирусной инфекцией в России болеют почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются сипмтомы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко."Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течет заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", — сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.По оценке Минздрава, среди всех заразившихся 12-13% — дети в возрасте от шести до 17 лет.Всего под наблюдением врачей находятся 1,335 миллиона пациентов с COVID-19. Мурашко добавил, что это больше, чем на пике прошлого сезона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/v-rossii-zafiksirovali-novyy-maksimum-smertey-ot-covid-19-1036066281.html
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россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Мурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
17:25 26.10.2021 (обновлено: 17:39 26.10.2021)
Заболеваемость COVID-19 в этой категории "кратно выросла" по сравнению с прошлым годом.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik.
Коронавирусной инфекцией в России болеют почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются сипмтомы, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко.
"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течет заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", — сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
По оценке Минздрава, среди всех заразившихся 12-13% — дети в возрасте от шести до 17 лет.
Всего под наблюдением врачей находятся 1,335 миллиона пациентов с COVID-19. Мурашко добавил, что это больше, чем на пике прошлого сезона.