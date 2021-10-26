Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/v-rossii-zafiksirovali-novyy-maksimum-smertey-ot-covid-19-1036066281.html
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов заразившихся, почти пять миллионов погибли. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T12:25+0300
2021-10-26T12:40+0300
россия
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035951976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ca2b902e4fb7c3588002225f52149f1.jpg
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, заявили в оперативном штабе.В частности, в Москве не удалось спасти 86 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 72, в Краснодарском крае — 40.Накануне скончались 1069 больных, предыдущий антирекорд приходился на 23 октября — 1075.Коронавирус выявили у 36 446 человек (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Темп прироста составляет 0,44 процента. Выписались 26 973, всего поправились уже 7 213 584 пациентов.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 25 октября составляет 30924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26313 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/v-rospotrebnadzore-otsenili-opasnost-zarazheniya-deltoy-ay42-1036063751.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035951976_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb3cdcf94e500f838e3853cb618b49e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

12:25 26.10.2021 (обновлено: 12:40 26.10.2021)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Госпиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов заразившихся, почти пять миллионов погибли.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, заявили в оперативном штабе.

"За последние сутки подтверждено 1106 смертей <…>. За весь период <…> умерло 232 775 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве не удалось спасти 86 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 72, в Краснодарском крае — 40.
Медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя в Сухуме более 300 пациентов, вылечившихся от COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения "дельтой" AY.4.2
09:45
Накануне скончались 1069 больных, предыдущий антирекорд приходился на 23 октября — 1075.
Коронавирус выявили у 36 446 человек (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Темп прироста составляет 0,44 процента. Выписались 26 973, всего поправились уже 7 213 584 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 25 октября составляет 30924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26313 человек.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:25В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:25Подачу воды в Сухумском районе рассчитывают восстановить в течение двух дней
10:20Газ расплаты: Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией
09:45В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения "дельтой" AY.4.2
09:15"Они уже у границ": что началось в Афганистане
08:45Главврач детской поликлиники рассказала, как COVID-19 может отразиться на детях
ВчераБолее 200 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии, пять пациентов умерли
ВчераЮбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году
ВчераФорма сертификата о вакцинации против COVID-19 утверждена в России
ВчераМолдавия придумала, как не платить России за газ
ВчераСтоимость дизельного топлива на бирже в России обновляет максимумы пятый день подряд
ВчераМинтуризма Краснодарского края: ажиотажа на отдых в нерабочие дни нет
ВчераДержатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"
ВчераУченые показали первый снимок дельта-штамма коронавируса
ВчераЧасть Абхазии останется без света во вторник 26 октября
ВчераПервый абхазский этнограф: жизнь и вклад в науку Соломона Званба
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на вторник 26 октября
ВчераРождаемость в Абхазии снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
ВчераОсенние каникулы в школах Абхазии продлятся одну неделю
ВчераЧасть жилого дома сгорела в селе Джгерда