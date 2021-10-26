https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/v-rossii-zafiksirovali-novyy-maksimum-smertey-ot-covid-19-1036066281.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов заразившихся, почти пять миллионов погибли. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T12:25+0300

2021-10-26T12:25+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, заявили в оперативном штабе.В частности, в Москве не удалось спасти 86 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 72, в Краснодарском крае — 40.Накануне скончались 1069 больных, предыдущий антирекорд приходился на 23 октября — 1075.Коронавирус выявили у 36 446 человек (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Темп прироста составляет 0,44 процента. Выписались 26 973, всего поправились уже 7 213 584 пациентов.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 25 октября составляет 30924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26313 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/v-rospotrebnadzore-otsenili-opasnost-zarazheniya-deltoy-ay42-1036063751.html

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россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19