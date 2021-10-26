https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/oni-uzhe-u-granits-chto-nachalos-v-afganistane-1036063504.html

"Они уже у границ": что началось в Афганистане

"Они уже у границ": что началось в Афганистане

Нелегитимное правительство, нарушения прав человека, кровавые теракты и экономический коллапс — министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо признал, что ситуация... 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T09:15+0300

2021-10-26T09:15+0300

2021-10-26T09:59+0300

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. По мнению министра обороны Таджикистана Шерали Мирзо, соседняя страна находится на грани гуманитарной катастрофы и может очень быстро превратиться в рассадник международного терроризма. ОДКБ наращивает военное присутствие в регионе. О том, что там происходит, читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.Больше либерализмаБудни в Исламском Эмирате Афганистан (название "Талибана"*) действительно далеки от мирной и спокойной жизни. В минувшие выходные в Герате произошла настоящая бойня. Талибы попытались задержать банду похитителей людей. Завязалась перестрелка. Погибли 17 человек, в том числе дети.Новые власти не до конца контролируют ситуацию. В стране продолжаются протесты, их не стесняются подавлять силой. Скудный бюджет тает на глазах, "социалка" в упадке, никаких перспектив.Талибы отчаянно ищут союзников и покровителей. На днях их делегация наведалась в Москву, чтобы заручиться если не финансовой, то хотя бы политической поддержкой. Однако в Кремле хорошо помнят, как афганские исламисты помогали чеченскому бандподполью оружием и бойцами в 1990-х, и не спешат с дипломатическим признанием. Как сообщили по итогам переговоров в российском МИД, правительство эмирата должно проявлять больше либерализма во внутренней политике.Тем не менее символический жест Москва все-таки сделала. Спецпредставитель президента России Замир Кабулов в понедельник призвал США и страны Европы разморозить финансовые активы Афганистана. Речь идет о девяти миллиардах долларов, которые Вашингтон и ЕС решили попридержать, пока новые власти не докажут миру свою адекватность.А деньги нужны стране как воздух. Как считают эксперты, единственный альтернативный способ быстро пополнить казну — резкое расширение посевов опийного мака и, соответственно, экспорта героина. Причем главный рынок сбыта афганских опиатов — Россия, и США вряд ли откажутся от возможности создать дополнительные проблемы главному геополитическому противнику. Следовательно, талибы могут вообще больше не увидеть своих миллиардов.Укрепление позицийНа выходных в соседнем Таджикистане завершились учения войск стран ОДКБ, сразу трех: "Поиск-2021", "Взаимодействие-2021" и "Эшелон-2021". Участвовали более четырех тысяч военнослужащих союзных армий и более пятисот единиц боевой техники, включая тактическую авиацию. Солдаты и офицеры отработали совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта после проникновения на территорию государства ОДКБ международных террористов.Тон задавали бойцы российской 201-й военной базы, дислоцированной в Душанбе, Кулябе и Бохтаре. Именно они станут костяком сил ОДКБ в регионе, если талибы вдруг забудут об обещаниях не нападать на соседей. В Минобороны России прекрасно понимают стратегическое значение этого соединения и с августа последовательно накачивают его самыми современными техникой и вооружением.Как сообщил журналистам начальник штаба базы полковник Евгений Охрименко, до конца года сюда перебросят тридцать танков Т-72Б3М с улучшенными характеристиками.На 201-ю базу доставили автоматы АК-12, переносные зенитно-ракетные системы "Верба", модернизированные БМП-2М "Бережок", санитарные бронеавтомобили "Линза", реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", а также 12,7-миллиметровые снайперскими винтовки АСВК-М "Корд".Взрывы — только началоРуководство стран ОДКБ не без оснований опасается, что в регион проникнет "Исламское государство"*. Не секрет, что его боевики давно пытаются обосноваться в Афганистане. И в отличие от талибов они не остановятся в границах. Мириться с новыми афганскими властями ИГ* не собирается и уже проверяет на прочность их систему безопасности.В сентябре и начале октября в нескольких афганских провинциях, включая столичный регион, было немало взрывов, вооруженных нападений и перестрелок. Жертвы — как талибы, так и мирные жители. Ответственность за часть терактов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане"*.А началось все со взрывов смертников в аэропорту Кабула, когда погибли до двухсот местных и полтора десятка военнослужащих США.Боевиков ИГ арестовывают, уничтожают, загоняют в подполье, но они раз за разом напоминают о себе. Последние атаки — свидетельство того, что "Вилаят Хорасан"* готов побороться за власть и влияние с Исламским Эмиратом Афганистан. Страну, возможно, опять ждет большая война, и пока не известно, кто выйдет из нее победителем.*Запрещенные в России террористические организации.

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