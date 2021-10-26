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https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/podachu-vody-v-sukhumskom-rayone-rasschityvayut-vosstanovit-v-techenie-dvukh-dney-1036065258.html
Подачу воды в Сухумском районе рассчитывают восстановить в течение двух дней
Подачу воды в Сухумском районе рассчитывают восстановить в течение двух дней
Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции. Без подачи питьевой воды остаются... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T11:25+0300
2021-10-26T11:46+0300
в абхазии
сухумский район
водоснабжение
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу воды в части Сухумского района рассчитывают восстановить в течение двух дней. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.По словам Авидзба, это временная мера, чтобы жителям района подать воду. Столичные власти уже заказали новый насос для Келасурской водонасосной станции на заводе "Свердмаш", но на его изготовление потребуется не менее двух месяцев, так как на заводе не бывает таких насосов наготове в наличии."С такими параметрами – 1000 кубов в час и 180 метров подъема воды – насосы с такой производительностью уникальные. Их в России делает только один завод – "Свердмаш". А если искать импортные, то они обойдутся еще дороже и сроки будут еще больше. Новый насос на заводе "Свердмаш" стоит один миллион 300 тысяч рублей", – отметил Авидзба.На время поломки на насосной станции жители Сухумского района не остаются без питьевой воды. Организована доставка воды силами МУП "Водоканала", МУП "Благоустройство" и МЧС."То есть задействованы все организации, которые имеют водовозы. По заявкам людей эти организации подвозят воду. Такая схема действует с первого дня поломки", – добавил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума.Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции. Без подачи питьевой воды остаются жители улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата, а также частично района Турбазы. На Турбазе вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов, не хватает напора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/chast-sukhumskogo-rayona-ostalas-bez-vody-iz-za-polomki-na-kelasurskoy-stantsii-1036046672.html
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сухумский район, водоснабжение, сухум

Подачу воды в Сухумском районе рассчитывают восстановить в течение двух дней

11:25 26.10.2021 (обновлено: 11:46 26.10.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции. Без подачи питьевой воды остаются жители улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата, а также частично района Турбазы.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подачу воды в части Сухумского района рассчитывают восстановить в течение двух дней. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.

Вчера отдали вышедшие из строя насосы в СФТИ, сегодня уже забираем их и начинаем собирать. То есть сегодня и завтра ребята будут заниматься этим. Все делается оперативно. На это уйдет пара дней.

Руслан Авидзба
начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума
По словам Авидзба, это временная мера, чтобы жителям района подать воду. Столичные власти уже заказали новый насос для Келасурской водонасосной станции на заводе "Свердмаш", но на его изготовление потребуется не менее двух месяцев, так как на заводе не бывает таких насосов наготове в наличии.
"С такими параметрами – 1000 кубов в час и 180 метров подъема воды – насосы с такой производительностью уникальные. Их в России делает только один завод – "Свердмаш". А если искать импортные, то они обойдутся еще дороже и сроки будут еще больше. Новый насос на заводе "Свердмаш" стоит один миллион 300 тысяч рублей", – отметил Авидзба.
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В Абхазии
Часть Сухумского района осталась без воды из-за поломки на Келасурской станции
24 октября, 21:00
На время поломки на насосной станции жители Сухумского района не остаются без питьевой воды. Организована доставка воды силами МУП "Водоканала", МУП "Благоустройство" и МЧС.
"То есть задействованы все организации, которые имеют водовозы. По заявкам людей эти организации подвозят воду. Такая схема действует с первого дня поломки", – добавил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума.
Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции. Без подачи питьевой воды остаются жители улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата, а также частично района Турбазы. На Турбазе вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов, не хватает напора.
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