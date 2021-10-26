https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-27-oktyabrya-1036067787.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 октября

В среду, 27 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с юга. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T13:25+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В среду 27 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +12°С +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии