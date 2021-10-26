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Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 октября
В среду, 27 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с юга. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T13:25+0300
2021-10-26T13:25+0300
2021-10-26T13:57+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В среду 27 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +12°С +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.Относительная влажность воздуха 60 – 80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 27 октября
13:25 26.10.2021 (обновлено: 13:57 26.10.2021)
В среду, 27 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и относительно теплой массы воздуха с юга.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В среду 27 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +12°С +17°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2 - 3 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 80%.