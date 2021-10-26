https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/v-rospotrebnadzore-otsenili-opasnost-zarazheniya-deltoy-ay42-1036063751.html
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения "дельтой" AY.4.2
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения "дельтой" AY.4.2
В России выявили случаи разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2. По прогнозам, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно... 26.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-26T09:45+0300
2021-10-26T09:45+0300
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Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Ученые пока не обладают убедительными доказательствами того, что новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что эта мутация может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой". Он уточнил, что этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, способные повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью.По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/uchenye-pokazali-pervyy-snimok-delta-shtamma-koronavirusa-1036058456.html
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россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения "дельтой" AY.4.2
09:45 26.10.2021 (обновлено: 09:57 26.10.2021)
В России выявили случаи разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2. По прогнозам, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik.
Ученые пока не обладают убедительными доказательствами того, что новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам. Об этом пишет РИА Новости
со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что эта мутация может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой".
Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой".
Камиль Хафизов
эксперт Роспотребнадзора
Он уточнил, что этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, способные повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью.
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.
Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.