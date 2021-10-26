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Журналисты из Абхазии примут участие в проекте SputnikPro в Москве
Журналисты из Абхазии примут участие в проекте SputnikPro в Москве
Во вторник в Москве стартовала очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. 26.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Журналисты Абхазской Государственной Телерадиокомпании Миранда Шония и Наур Гунба принимают участие в очной сессии проекта SputnikPro в Москве. Среди участников также журналисты телеканалов PRIME (Молдавия) и Седьмого канала (Казахстан), Гомельского городского радио (Белоруссия), Caspian International Broadcasting Company (Азербайджан), порталов kundemi.kg (Киргизия), halva.tj (Таджикистан), erit.am (Армения) и других. В рамках мероприятий просветительского проекта участники познакомятся с практикой работы современного мультимедийного СМИ, узнают о стратегиях присутствия медиа в социальных сетях, особенностях ведения Telegram-каналов, а также порассуждают о фейковых новостях в глобальном медиапространстве. Во время практических мастер-классов молодые журналисты под руководством экспертов Sputnik проработают варианты решения задач, стоящих перед медиа.Мастер-классы в штаб-квартире Sputnik рассчитаны на два дня.Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/kak-prodvinut-video-v-sotssetyakh-sputnikpro-podelilsya-sekretami-s-zhurnalistami-1035937834.html
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россия, журналисты, sputnikpro в абхазии

Журналисты из Абхазии примут участие в проекте SputnikPro в Москве

19:00 26.10.2021 (обновлено: 19:52 26.10.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтартовый день V Восточного экономического форума
Стартовый день V Восточного экономического форума - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Во вторник в Москве стартовала очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Журналисты Абхазской Государственной Телерадиокомпании Миранда Шония и Наур Гунба принимают участие в очной сессии проекта SputnikPro в Москве.
Среди участников также журналисты телеканалов PRIME (Молдавия) и Седьмого канала (Казахстан), Гомельского городского радио (Белоруссия), Caspian International Broadcasting Company (Азербайджан), порталов kundemi.kg (Киргизия), halva.tj (Таджикистан), erit.am (Армения) и других.

В последнее время часто приходится слышать о конвергенции разных журналистских профессий, когда один человек должен уметь и брать интервью, и фотографировать, и вести социальные сети, и монтировать видео. Такой креативный подход мы стремимся применять на наших обучающих модулях SputnikPro.

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Андрей Благодыренко
заместитель главного редактора Sputnik
В рамках мероприятий просветительского проекта участники познакомятся с практикой работы современного мультимедийного СМИ, узнают о стратегиях присутствия медиа в социальных сетях, особенностях ведения Telegram-каналов, а также порассуждают о фейковых новостях в глобальном медиапространстве. Во время практических мастер-классов молодые журналисты под руководством экспертов Sputnik проработают варианты решения задач, стоящих перед медиа.
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Мастер-классы в штаб-квартире Sputnik рассчитаны на два дня.
Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
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