https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/zhurnalisty-iz-abkhazii-primut-uchastie-v-proekte-sputnikpro-v-moskve-1036073143.html

Журналисты из Абхазии примут участие в проекте SputnikPro в Москве

Журналисты из Абхазии примут участие в проекте SputnikPro в Москве

Во вторник в Москве стартовала очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. 26.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-26T19:00+0300

2021-10-26T19:00+0300

2021-10-26T19:52+0300

россия

журналисты

sputnikpro в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1a/1036072362_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_27768fe2a355633b284879da071225ba.jpg

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Журналисты Абхазской Государственной Телерадиокомпании Миранда Шония и Наур Гунба принимают участие в очной сессии проекта SputnikPro в Москве. Среди участников также журналисты телеканалов PRIME (Молдавия) и Седьмого канала (Казахстан), Гомельского городского радио (Белоруссия), Caspian International Broadcasting Company (Азербайджан), порталов kundemi.kg (Киргизия), halva.tj (Таджикистан), erit.am (Армения) и других. В рамках мероприятий просветительского проекта участники познакомятся с практикой работы современного мультимедийного СМИ, узнают о стратегиях присутствия медиа в социальных сетях, особенностях ведения Telegram-каналов, а также порассуждают о фейковых новостях в глобальном медиапространстве. Во время практических мастер-классов молодые журналисты под руководством экспертов Sputnik проработают варианты решения задач, стоящих перед медиа.Мастер-классы в штаб-квартире Sputnik рассчитаны на два дня.Очные модули SputnikPro для журналистов из зарубежных стран реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/kak-prodvinut-video-v-sotssetyakh-sputnikpro-podelilsya-sekretami-s-zhurnalistami-1035937834.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, журналисты, sputnikpro в абхазии