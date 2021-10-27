https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/chislo-letalnykh-sluchaev-s-koronavirusom-v-abkhazii-dostiglo-450-1036091779.html

Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 450

Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 450

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 31194 . Выздоровели 26512 человек. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T23:41+0300

2021-10-27T23:41+0300

2021-10-27T23:48+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

коронавирус - 2021

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В мобильном госпитале Минобороны России, расположенном в Сухуме, скончались две женщины 1932 и 1938 годов рождения, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. Таким образом число зарегистрированных летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 450.За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 497 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 149 из них. В Гудаутской ЦРБ стационарное лечение проходят 79 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 32, шесть из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 100 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/uzhestochenie-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1036086799.html

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