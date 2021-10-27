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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/chislo-letalnykh-sluchaev-s-koronavirusom-v-abkhazii-dostiglo-450-1036091779.html
Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 450
Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 450
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 31194 . Выздоровели 26512 человек. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T23:41+0300
2021-10-27T23:48+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В мобильном госпитале Минобороны России, расположенном в Сухуме, скончались две женщины 1932 и 1938 годов рождения, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. Таким образом число зарегистрированных летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 450.За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 497 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 149 из них. В Гудаутской ЦРБ стационарное лечение проходят 79 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 32, шесть из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 100 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/uzhestochenie-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1036086799.html
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новости, коронавирус - 2021

Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 450

23:41 27.10.2021 (обновлено: 23:48 27.10.2021)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТестирование на антитела к коронавирусу
Тестирование на антитела к коронавирусу - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
/
Перейти в фотобанк
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 31194 . Выздоровели 26512 человек.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В мобильном госпитале Минобороны России, расположенном в Сухуме, скончались две женщины 1932 и 1938 годов рождения, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
Таким образом число зарегистрированных летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 450.
За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 497 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 149 из них.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутской ЦРБ стационарное лечение проходят 79 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 32, шесть из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 100 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Встреча Людмилы Скорик и премьера-министра Александра Анкваб - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
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