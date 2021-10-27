https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/uzhestochenie-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1036086799.html
Ужесточение антиковидных мер в Абхазии обсудили в Кабмине
Ужесточение антиковидных мер в Абхазии обсудили в Кабмине
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 31 тысячу. Зарегистрировано 448 летальных случаев. Выздоровели 26512 человек. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T18:18+0300
2021-10-27T18:18+0300
2021-10-27T18:19+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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александр анкваб
абхазия
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с главным санитарным врачом республиканской СЭС Людмилой Скорик возможность ужесточения ограничительных мер. Об этом сообщается на сайте Кабмина Абхазии.На рабочей встрече 27 октября Скорик отчиталась премьеру о текущей эпидемиологической обстановке в стране и предложила меры по улучшению ситуации.По данным, представленным главным санитарным врачом республики, после новой вспышки заболеваемости коронавирусом, возникшей в начале октября, в настоящее время наблюдается незначительный спад. Однако, по мнению Скорик, эта ситуация не дает оснований полагать, что наметилась тенденция к улучшению общей обстановки. Граждане Абхазии по-прежнему не соблюдают меры предосторожности и установленные ограничения.Минздрав проанализировал итоги длинных выходных, связанных с праздничными датами в конце сентября, и пришел к выводу, что массовые мероприятия и скопление людей в местах отдыха привели к резкому росту числа инфицированных. Поэтому, Скорик в частности считает, что продление школьных каникул, как и введение дополнительных выходных дней, скорее всего, будет иметь обратный эффект – вместо временной самоизоляции в целях снижения риска заболевания, жители Абхазии вновь устремятся к местам массового скопления.С учетом дефицита некоторых дорогостоящих препаратов, активно используемых в лечении от COVID-19, загруженности ковид-учреждений республики, и крайне неудовлетворительных темпов вакцинации ситуация при низкой ответственности населения может стать критической, предупредила эпидемиолог.Вопрос ужесточения антиковидных мер в Абхазии предложено вынести на обсуждение с членами Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/glavvrach-detskoy-polikliniki-rasskazala-kak-covid-19-mozhet-otrazitsya-na-detyakh-1036059846.html
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новости, александр анкваб, абхазия
Ужесточение антиковидных мер в Абхазии обсудили в Кабмине
18:18 27.10.2021 (обновлено: 18:19 27.10.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 31 тысячу. Зарегистрировано 448 летальных случаев. Выздоровели 26512 человек.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с главным санитарным врачом республиканской СЭС Людмилой Скорик возможность ужесточения ограничительных мер. Об этом сообщается
на сайте Кабмина Абхазии.
На рабочей встрече 27 октября Скорик отчиталась премьеру о текущей эпидемиологической обстановке в стране и предложила меры по улучшению ситуации.
По данным, представленным главным санитарным врачом республики, после новой вспышки заболеваемости коронавирусом, возникшей в начале октября, в настоящее время наблюдается незначительный спад. Однако, по мнению Скорик, эта ситуация не дает оснований полагать, что наметилась тенденция к улучшению общей обстановки. Граждане Абхазии по-прежнему не соблюдают меры предосторожности и установленные ограничения.
Минздрав проанализировал итоги длинных выходных, связанных с праздничными датами в конце сентября, и пришел к выводу, что массовые мероприятия и скопление людей в местах отдыха привели к резкому росту числа инфицированных. Поэтому, Скорик в частности считает, что продление школьных каникул, как и введение дополнительных выходных дней, скорее всего, будет иметь обратный эффект – вместо временной самоизоляции в целях снижения риска заболевания, жители Абхазии вновь устремятся к местам массового скопления.
С учетом дефицита некоторых дорогостоящих препаратов, активно используемых в лечении от COVID-19, загруженности ковид-учреждений республики, и крайне неудовлетворительных темпов вакцинации ситуация при низкой ответственности населения может стать критической, предупредила эпидемиолог.
Вопрос ужесточения антиковидных мер в Абхазии предложено вынести на обсуждение с членами Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.