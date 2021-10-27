https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/medik-rasskazala-ob-unikalnykh-svoystvakh-drozhzhey-i-ikh-polze-dlya-diabetikov-1036078362.html
Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
Ферментация – главная сфера применения дрожжей, без которых невозможно представить ни кулинарию, ни современную медицину. Об уникальных свойствах этих... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T10:50+0300
2021-10-27T10:50+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Людям с сахарным диабетом лучше есть дрожжевой хлеб, поскольку в процессе созревания теста одноклеточные дрожжевые грибы "съедают" те сахара, которые легче всего усваиваются, сообщила доктор медицинских наук, заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Светлана Шевелева."Дрожжевой хлеб на основе ржаной и пшеничной муки грубого помола меньше других влияет на повышение гликемического индекса. Поэтому его рекомендуют людям, страдающим нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", – объяснила она.При проблемах с пищеварением тоже лучше употреблять дрожжевой хлеб, чем пресный или приготовленный на бездрожжевых заквасках."Пекарские дрожжи интенсивно поднимают тесто за счет образования СО2 в процессе брожения. Благодаря этому образуется та пористость, которая, как доказано диетологами, лучше активирует выделение желудочного сока, способствуя лучшему перевариванию пищи", – добавила Шевелева.Дрожжи используют в пищевой промышленности в первую очередь благодаря их способности сбраживать углеводы. В процессе брожения образуются этиловый спирт и углекислый газ, уточнила медик."Известно, что спиртовое брожение в 90% случаев осуществляют дрожжи родов Saccharomyces и Schizosaccharomyces. В обыденной жизни их называют микроорганизмами-бродильщиками. Дрожжи применяются в качестве заквасок в хлебопечении, пивоварении, виноделии, производстве кваса, в молочной промышленности – для изготовления кумыса и кефирных продуктов", – отметила она.По словам эксперта, благодаря своему уникальному составу дрожжи используются в том числе и в фармацевтической промышленности."Дрожжевые лизаты служат источником витаминов группы В, незаменимых аминокислот, пептидов, нуклеотидов, которые применяются при создании биологически активных добавок к пище, лекарств, специализированных пищевых продуктов, ароматических веществ", – рассказала Светлана Шевелева.Препараты, изготовленные на основе пивных дрожжей, содержат витамины В1, В6, В12, пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту, селен, биотин и другие ценные вещества. Врачи назначают их при малокровии, упадке сил, истощении. Противопоказаниями к применению лекарств на основе дрожжей являются аллергия и расстройства кишечника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190413/Bolshe-zhira-menshe-uglevodov-uchenye-opredlili-idealnyy-zavtrak-dlya-diabetikov-1027081792.html
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общество, новости, диабет
Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
10:50 27.10.2021 (обновлено: 10:59 27.10.2021)
Ферментация – главная сфера применения дрожжей, без которых невозможно представить ни кулинарию, ни современную медицину. Об уникальных свойствах этих одноклеточных грибов в интервью радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук Светлана Шевелева.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik.
Людям с сахарным диабетом лучше есть дрожжевой хлеб, поскольку в процессе созревания теста одноклеточные дрожжевые грибы "съедают" те сахара, которые легче всего усваиваются, сообщила
доктор медицинских наук, заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Светлана Шевелева.
"Дрожжевой хлеб на основе ржаной и пшеничной муки грубого помола меньше других влияет на повышение гликемического индекса. Поэтому его рекомендуют людям, страдающим нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", – объяснила она.
При проблемах с пищеварением тоже лучше употреблять дрожжевой хлеб, чем пресный или приготовленный на бездрожжевых заквасках.
"Пекарские дрожжи интенсивно поднимают тесто за счет образования СО2 в процессе брожения. Благодаря этому образуется та пористость, которая, как доказано диетологами, лучше активирует выделение желудочного сока, способствуя лучшему перевариванию пищи", – добавила Шевелева.
Дрожжи используют в пищевой промышленности в первую очередь благодаря их способности сбраживать углеводы. В процессе брожения образуются этиловый спирт и углекислый газ, уточнила медик.
"Известно, что спиртовое брожение в 90% случаев осуществляют дрожжи родов Saccharomyces и Schizosaccharomyces. В обыденной жизни их называют микроорганизмами-бродильщиками. Дрожжи применяются в качестве заквасок в хлебопечении, пивоварении, виноделии, производстве кваса, в молочной промышленности – для изготовления кумыса и кефирных продуктов", – отметила она.
По словам эксперта, благодаря своему уникальному составу дрожжи используются в том числе и в фармацевтической промышленности.
"Дрожжевые лизаты служат источником витаминов группы В, незаменимых аминокислот, пептидов, нуклеотидов, которые применяются при создании биологически активных добавок к пище, лекарств, специализированных пищевых продуктов, ароматических веществ", – рассказала Светлана Шевелева.
Препараты, изготовленные на основе пивных дрожжей, содержат витамины В1, В6, В12, пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту, селен, биотин и другие ценные вещества. Врачи назначают их при малокровии, упадке сил, истощении.
Противопоказаниями к применению лекарств на основе дрожжей являются аллергия и расстройства кишечника.