https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/medik-rasskazala-ob-unikalnykh-svoystvakh-drozhzhey-i-ikh-polze-dlya-diabetikov-1036078362.html

Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков

Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков

Ферментация – главная сфера применения дрожжей, без которых невозможно представить ни кулинарию, ни современную медицину. Об уникальных свойствах этих... 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T10:50+0300

2021-10-27T10:50+0300

2021-10-27T10:59+0300

общество

новости

диабет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102046/24/1020462474_0:61:659:432_1920x0_80_0_0_b929c4bba8f1e9300c575dde8c4f290d.jpg

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Людям с сахарным диабетом лучше есть дрожжевой хлеб, поскольку в процессе созревания теста одноклеточные дрожжевые грибы "съедают" те сахара, которые легче всего усваиваются, сообщила доктор медицинских наук, заведующая лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Светлана Шевелева."Дрожжевой хлеб на основе ржаной и пшеничной муки грубого помола меньше других влияет на повышение гликемического индекса. Поэтому его рекомендуют людям, страдающим нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом", – объяснила она.При проблемах с пищеварением тоже лучше употреблять дрожжевой хлеб, чем пресный или приготовленный на бездрожжевых заквасках."Пекарские дрожжи интенсивно поднимают тесто за счет образования СО2 в процессе брожения. Благодаря этому образуется та пористость, которая, как доказано диетологами, лучше активирует выделение желудочного сока, способствуя лучшему перевариванию пищи", – добавила Шевелева.Дрожжи используют в пищевой промышленности в первую очередь благодаря их способности сбраживать углеводы. В процессе брожения образуются этиловый спирт и углекислый газ, уточнила медик."Известно, что спиртовое брожение в 90% случаев осуществляют дрожжи родов Saccharomyces и Schizosaccharomyces. В обыденной жизни их называют микроорганизмами-бродильщиками. Дрожжи применяются в качестве заквасок в хлебопечении, пивоварении, виноделии, производстве кваса, в молочной промышленности – для изготовления кумыса и кефирных продуктов", – отметила она.По словам эксперта, благодаря своему уникальному составу дрожжи используются в том числе и в фармацевтической промышленности."Дрожжевые лизаты служат источником витаминов группы В, незаменимых аминокислот, пептидов, нуклеотидов, которые применяются при создании биологически активных добавок к пище, лекарств, специализированных пищевых продуктов, ароматических веществ", – рассказала Светлана Шевелева.Препараты, изготовленные на основе пивных дрожжей, содержат витамины В1, В6, В12, пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту, селен, биотин и другие ценные вещества. Врачи назначают их при малокровии, упадке сил, истощении. Противопоказаниями к применению лекарств на основе дрожжей являются аллергия и расстройства кишечника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190413/Bolshe-zhira-menshe-uglevodov-uchenye-opredlili-idealnyy-zavtrak-dlya-diabetikov-1027081792.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, диабет