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https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/otremontirovannyy-nasos-na-kelasurskoy-vodonasosnoy-stantsii-zapuschen-1036084543.html
Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен
Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен
Специалисты СФТИ провели расточку валов вышедшего из строя насоса и теперь он вновь может качать воду, но это временная мера. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Сухумский "Водоканал" подключил отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции, сообщается на сайте столичной администрации.Вода уже поступила в дома в обычном режиме.Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции, оставив без воды жителей улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата, а также частично района Турбазы.Насосы отдали на ремонт в СФТИ 25 октября и уже на следующий день забрали их и начали сборку. Однако, как рассказал начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба, это временная мера для обеспечения жителей водой. Столичные власти заказали новый насос для Келасурской водонасосной станции на заводе "Свердмаш", но на его изготовление потребуется около 90 дней, так как на заводе не бывает таких насосов наготове в наличии.
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новости, водоснабжение, сухум

Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен

16:10 27.10.2021 (обновлено: 16:44 27.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Улица Фазиля Искандера
Улица Фазиля Искандера - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Специалисты СФТИ провели расточку валов вышедшего из строя насоса и теперь он вновь может качать воду, но это временная мера.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Сухумский "Водоканал" подключил отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции, сообщается на сайте столичной администрации.
Вода уже поступила в дома в обычном режиме.
Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции, оставив без воды жителей улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата, а также частично района Турбазы.
Насосы отдали на ремонт в СФТИ 25 октября и уже на следующий день забрали их и начали сборку.
Однако, как рассказал начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба, это временная мера для обеспечения жителей водой. Столичные власти заказали новый насос для Келасурской водонасосной станции на заводе "Свердмаш", но на его изготовление потребуется около 90 дней, так как на заводе не бывает таких насосов наготове в наличии.
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