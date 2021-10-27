https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/otremontirovannyy-nasos-na-kelasurskoy-vodonasosnoy-stantsii-zapuschen-1036084543.html

Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен

Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен

Специалисты СФТИ провели расточку валов вышедшего из строя насоса и теперь он вновь может качать воду, но это временная мера. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T16:10+0300

2021-10-27T16:10+0300

2021-10-27T16:44+0300

в абхазии

новости

водоснабжение

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248444_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_66385fbc81d0c2440357d8f6a174e075.jpg

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Сухумский "Водоканал" подключил отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции, сообщается на сайте столичной администрации.Вода уже поступила в дома в обычном режиме.Два перекачивающих насоса для усиления резервуара вышли из строя с разницей в неделю на Келасурской водонасосной станции, оставив без воды жителей улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата, а также частично района Турбазы.Насосы отдали на ремонт в СФТИ 25 октября и уже на следующий день забрали их и начали сборку. Однако, как рассказал начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба, это временная мера для обеспечения жителей водой. Столичные власти заказали новый насос для Келасурской водонасосной станции на заводе "Свердмаш", но на его изготовление потребуется около 90 дней, так как на заводе не бывает таких насосов наготове в наличии.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, водоснабжение, сухум