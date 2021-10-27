https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/planiruetsya-postavka-30-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-abkhaziyu-1036086330.html

Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию

Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию

В настоящее время от COVID-19 в Абхазии прививают "Спутником Лайт", однако темпы вакцинации крайне низкие. Первая кампания по вакцинации от коронавируса... 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T17:56+0300

2021-10-27T17:56+0300

2021-10-27T18:53+0300

в абхазии

новости

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", об этом сообщила главный санитарный врач СЭС республики Людмила Скорик на совещании у премьер-министра Александром Анкваб 27 октября.Скорик отметила, что по линии МККК в Абхазию завезено специальное холодильное оборудование для хранения большего количества вакцин. Необходимость в таком оборудовании была продиктована и тем, что в скором времени ожидается поставка вакцины от гриппа.Вакцинацию населения от сезонного гриппа планируют начать в Абхазии с первых чисел ноября.Российские препараты для профилактики коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" разрешены для одновременной вакцинации с прививкой от гриппа.На совещании премьер-министр Александр Анкваб поручил ускорить работу по формированию единой базы данных вакцинированных от COVID-19 граждан Абхазии с внедрением удостоверения о вакцинации с QR-кодированием.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/v-rossii-odobrili-vaktsinatsiyu-ot-grippa-odnovremenno-so-sputnikom-layt-1036078934.html

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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии