Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/planiruetsya-postavka-30-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-v-v-abkhaziyu-1036086330.html
Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию
Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию
В настоящее время от COVID-19 в Абхазии прививают "Спутником Лайт", однако темпы вакцинации крайне низкие. Первая кампания по вакцинации от коронавируса... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T17:56+0300
2021-10-27T18:53+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1e/1032329156_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_700459d48ace3b435d01208f6a49eaf0.jpg
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", об этом сообщила главный санитарный врач СЭС республики Людмила Скорик на совещании у премьер-министра Александром Анкваб 27 октября.Скорик отметила, что по линии МККК в Абхазию завезено специальное холодильное оборудование для хранения большего количества вакцин. Необходимость в таком оборудовании была продиктована и тем, что в скором времени ожидается поставка вакцины от гриппа.Вакцинацию населения от сезонного гриппа планируют начать в Абхазии с первых чисел ноября.Российские препараты для профилактики коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" разрешены для одновременной вакцинации с прививкой от гриппа.На совещании премьер-министр Александр Анкваб поручил ускорить работу по формированию единой базы данных вакцинированных от COVID-19 граждан Абхазии с внедрением удостоверения о вакцинации с QR-кодированием.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/v-rossii-odobrili-vaktsinatsiyu-ot-grippa-odnovremenno-so-sputnikom-layt-1036078934.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1e/1032329156_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6ca1849a04f4219e8f507e6d71648278.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, вакцинация от covid-19 в абхазии

Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию

17:56 27.10.2021 (обновлено: 18:53 27.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первая партия вакцины Sputnik V в Абхазии
Первая партия вакцины Sputnik V в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В настоящее время от COVID-19 в Абхазии прививают "Спутником Лайт", однако темпы вакцинации крайне низкие. Первая кампания по вакцинации от коронавируса началась 10 мая, тогда республика получила 6500 доз "Спутика V".
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", об этом сообщила главный санитарный врач СЭС республики Людмила Скорик на совещании у премьер-министра Александром Анкваб 27 октября.
Скорик отметила, что по линии МККК в Абхазию завезено специальное холодильное оборудование для хранения большего количества вакцин. Необходимость в таком оборудовании была продиктована и тем, что в скором времени ожидается поставка вакцины от гриппа.
Вакцинацию населения от сезонного гриппа планируют начать в Абхазии с первых чисел ноября.
Российские препараты для профилактики коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" разрешены для одновременной вакцинации с прививкой от гриппа.
Вакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
11:25
На совещании премьер-министр Александр Анкваб поручил ускорить работу по формированию единой базы данных вакцинированных от COVID-19 граждан Абхазии с внедрением удостоверения о вакцинации с QR-кодированием.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:38Верховный суд отменил приговор по делу о незаконной выдаче абхазского паспорта
20:01Одностороннее движение ввели на двух участках центральных улиц Сухума
19:35Столетие абхазской милиции отметят с учетом антиковидных ограничений
19:11Анкваб поручил повысить собираемость платежей за потребленную электроэнергию
18:33Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии
18:18Ужесточение антиковидных мер в Абхазии обсудили в Кабмине
17:56Планируется поставка 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию
17:22Проблемы абхазского языка: интервью министра просвещения Инала Габлия
16:55Бжания обсудил с Нургалиевым вопросы обеспечения пограничной безопасности
16:15Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 октября
16:10Отремонтированный насос на Келасурской водонасосной станции запущен
15:37Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии
14:00Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
13:07Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
12:56Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:34Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
11:25"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
11:19Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
10:50Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
10:20Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России