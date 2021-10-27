https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/v-rossii-odobrili-vaktsinatsiyu-ot-grippa-odnovremenno-so-sputnikom-layt-1036078934.html

"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа

"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа

Вакцинация от коронавируса проходит в Абхазии однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", прививку от гриппа доставят в течение недели. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T11:25+0300

2021-10-27T11:25+0300

2021-10-27T11:47+0300

россия

вакцинация

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Минздрав России разрешил одновременно прививаться от гриппа и от COVID-19 однокомпонентным "Спутником Лайт", сообщает РИА Новости."Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт" <...> так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", — говорится в инструкции к препарату, опубликованной в госреестре лекарств.При этом не допускается смешивание препаратов в одном шприце. Прививки могут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо.Ранее ведомство уже одобрило использование аналогичной комбинации с двухкомпонентным "Спутником V".По предварительным данным, вакцинация населения Абхазии от гриппа начнется в начале ноября. До конца октября вакцину должны доставить в республику. От коронавируса в Абхазии с 10 августа прививают "Спутником Лайт".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/minzdrav-rossii-razreshil-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-i-grippa-1036028656.html

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россия, вакцинация