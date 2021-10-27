Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/v-rossii-odobrili-vaktsinatsiyu-ot-grippa-odnovremenno-so-sputnikom-layt-1036078934.html
"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
Вакцинация от коронавируса проходит в Абхазии однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", прививку от гриппа доставят в течение недели. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T11:25+0300
2021-10-27T11:47+0300
россия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033188615_0:88:3073:1816_1920x0_80_0_0_d5f6b6d644f72269c9c4dedcc14cdeeb.jpg
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Минздрав России разрешил одновременно прививаться от гриппа и от COVID-19 однокомпонентным "Спутником Лайт", сообщает РИА Новости."Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт" &lt;...&gt; так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", — говорится в инструкции к препарату, опубликованной в госреестре лекарств.При этом не допускается смешивание препаратов в одном шприце. Прививки могут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо.Ранее ведомство уже одобрило использование аналогичной комбинации с двухкомпонентным "Спутником V".По предварительным данным, вакцинация населения Абхазии от гриппа начнется в начале ноября. До конца октября вакцину должны доставить в республику. От коронавируса в Абхазии с 10 августа прививают "Спутником Лайт".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/minzdrav-rossii-razreshil-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-i-grippa-1036028656.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033188615_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_70e8afc284a841d97c3a657e80435f14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, вакцинация

"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа

11:25 27.10.2021 (обновлено: 11:47 27.10.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета
Вакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Вакцинация от коронавируса проходит в Абхазии однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", прививку от гриппа доставят в течение недели.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Минздрав России разрешил одновременно прививаться от гриппа и от COVID-19 однокомпонентным "Спутником Лайт", сообщает РИА Новости.
"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт" <...> так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", — говорится в инструкции к препарату, опубликованной в госреестре лекарств.
При этом не допускается смешивание препаратов в одном шприце. Прививки могут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо.
Ранее ведомство уже одобрило использование аналогичной комбинации с двухкомпонентным "Спутником V".
Вакцинация от COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа
22 октября, 20:50
По предварительным данным, вакцинация населения Абхазии от гриппа начнется в начале ноября. До конца октября вакцину должны доставить в республику. От коронавируса в Абхазии с 10 августа прививают "Спутником Лайт".
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Голосов
23 октября, 10:22
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:00Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
13:07Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
12:56Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:34Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
11:25"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
11:19Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
10:50Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
10:20Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России
10:18Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк
09:52МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум
09:16В Европе побеждает "октябрьская революция"
08:45Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
ВчераПациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
ВчераГлава Минздрава проинспектировал медучреждения Гагрского района
ВчераБжания обсудил с Козаком социально-экономическое развитие Абхазии
ВчераЖурналисты из Абхазии примут участие в проекте SputnikPro в Москве
ВчераПротиворечивые показания: суд по делу о тройном убийстве на набережной Сухума
ВчераМурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
ВчераРемонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
ВчераХинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России